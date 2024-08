В НИУ ВШЭ число абитуриентов увеличилось на 10%

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Все направления подготовки Высшей школы экономики пользовались большим спросом у абитуриентов, включая инженерные, ИТ и креативные индустрии. Более половины всех абитуриентов подали документы через суперсервис «Поступление в вуз онлайн».

В этом году число абитуриентов увеличилось на 10% по сравнению с прошлым годом суммарно по всем кампусам Вышки, сообщил ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов.

Значительный рост был отмечен среди тех, кто воспользовался суперсервисом «Поступление в вуз онлайн». «Более половины всех абитуриентов подали документы через суперсервис, что на 15 процентных пунктов больше, чем в прошлом году», — отметил ректор.

По его словам, Высшая школа экономики успешно завершила прием на бюджетные места в установленные Минобрнауки России сроки и «дополнительного приема и зачисления в Вышке не будет».

https://www.hse.ru/news/admission/950576767.html

