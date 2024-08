Владимир Строев принял участие в торжественном открытии программы «Курс на бизнес и предпринимательство»

Source: MIL-OSI Russian Language News

7 августа 2024 года во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке состоялось торжественное открытие смены в рамках программы «Курс на бизнес и предпринимательство», организованной Государственным университетом управления по инициативе Министерства экономического развития Российской Федерации и при поддержке Фонда региональных социальных программ «Наше будущее». В мероприятии принял участие ректор ГУУ Владимир Строев.

Программа «Курс на бизнес и предпринимательство» направлена на развитие у участников профессиональных навыков и умений, необходимых для успешной подготовки предпринимательских проектов. В рамках смены участники будут изучать основы бизнеса, маркетинга, финансов и других важных аспектов предпринимательской деятельности.

В рамках торжественного открытия программы состоялась встреча с ректором ГУУ Владимиром Строевым, который рассказал участникам о предоставляемых университетом возможностях развития предпринимательских навыков, принципах проектного обучения и перспективах выпускников Первого управленческого вуза. Участники встречи узнали о различных проектах и мероприятиях, которые проводятся в ГУУ, задали вопросы о нюансах поступления, обучения, возможностях внеучебной деятельности.

В торжественном старте смены также принял участие министр экономического развития Приморского края Андрей Блохин, который выступил с приветственной речью перед участниками программы и рассказал им о важности предпринимательской деятельности для развития экономики дальневосточного региона и страны в целом, а также о мерах поддержки предпринимательства в Приморском крае.

«Курс на бизнес и предпринимательство» обещает стать важным шагом в развитии предпринимательского потенциала молодёжи и поможет им реализовать свои идеи и проекты. Желаем участникам успешной смены!

