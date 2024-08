11.08.2024 Święto Wojska Polskiego a wyraz naszej siły i jedności

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Święto Wojska Polskiego a wyraz naszej siły i jedności11.08.2024

– Jesteśmy właśnie po próbie generalnej przygotowując się do wielkiej defilady, polskiej i sojuszniczej. 15 sierpnia w święto Wojska Polskiego. Dzień „Cudu nad Wisłą”, wielki patriotyzm zwycięski, to wielkie święto wszystkich Polaków, nas wszystkich. Bo patriotyzm jest dla wszystkich, nie dla wybranych, nie dla jednej opcji, jednego ugrupowania czy jednego środowiska, jest nasz i to ma być wspólnotowa defilada. Tak jak wspólnie od 25 lat jesteśmy w Sojuszu Północnoatlantyckim, wspólnie w Unii Europejskiej, tak jak wspólnie z siłami sojuszniczymi w 1920 roku Polska obroniła Europę i świat przed śmiercią i zniszczeniem, przed nawał ą bolszewicką, tak 15 sierpnia pokażmy jedność, pokażmy wspólnotę narodową – powiedział El primer ministro Władysław Kosiniak-Kamysz po próbie generalnej do defilady.

W nocy z 10 na 11 sierpnia na warszawskiej Wisłostradzie odbyła się próba generalna do defilady, która już 15 sierpnia stanie głównym punktem centralnych obchodów święta Wojska Polskiego.

– Wszędzie w Polsce będą odbywać się uroczystości patriotyczne, wojskowe. Zapraszam we wszystkie miejsca w Polsce, ale szczególnie chcę zaprosić do Warszawy, na godzinę 14:00 na uroczystą defiladę. Weźmie w niej udział 2,5 tysiąca żołnierzy, około 1000 żołnierzy w szyku, 23 pododdziały wszystkie rodzajów sił zbrojnych, podchorążowie z uczelni wojskowych. Będzie także ponad 90 sztandarów wystawionych przez jednostki wojskowe, będą nasi sojusznicy ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, z Rumunii. Zaprezentuje się ponad 200 pojazdów oraz około 20 statków powietrznych

– podkreślił wicepremier.

W defiladzie weźmie udział ponad 2500 żołnierzy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, zapowiedzianych jest 56 pocztów sztandarowych. Będzie obecnych ponadto blisko 100 żołnierzy z wojsk i struktur sojuszniczych: ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Rumunii, a także reprezentacje Eurokorpusu i Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO. Towarzyszyć im będzie przelot statków powietrznych i 220 jednostek najnowocześniejszego sprzętu znajdującego się na wyposażeniu Wojska Polskiego.

Szef MON zaprosił mieszkańców Warszawy i wszystkich, którzy będą 15 sierpnia w stolicy do udziału w obchodach święta Wojska Polskiego.

– Jeszcze raz serdecznie wszystkich warszawiaków, wszystkich mieszkańców naszej ukochanej ojczyzny i wszystkich tych, którzy wtedy będą przebywać w Warszawie serdecznie zapraszam na defiladę z okazji święta Wojska, święta „Cudu nad Wisłą”

– powiedział wicepremier.

***15 sierpnia w Warszawie i w całym kraju odbędzie się również wiele innych wydarzeń z udziałem żołnierzy. Po więcej informacji o obchodach tegorocznego święta Wojska Polskiego zapraszamy tutaj.

