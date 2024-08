Правительство профинансирует развитие спорта в новых регионах

Source: MIL-OSI Russian Language News

Постановление от 9 августа 2024 года №1069

Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области будут получать субсидии на закупку и монтаж оборудования для создания физкультурно-оздоровительных комплексов. Подписано постановление, утверждающее правила предоставления федеральных средств на эти цели в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

С помощью субсидий из федерального бюджета в новых регионах появятся физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа для занятий различными видами спорта, в том числе футболом, волейболом, воркаутом.

Работа ведётся в рамках программы социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, которая была утверждена Правительством в апреле 2023 года.

Подписанным документом вносятся изменения в постановление Правительства от 30 сентября 2021 года №1661.

