Олегу Стриженову, народному артисту СССР

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Михаил Мишустин поздравил актёра театра и кино с 95-летним юбилеем.

В телеграмме, в частности, говорится:

«Вы внесли большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства. Яркие, запоминающиеся образы, созданные на театральной сцене и в кино, принесли Вам заслуженную известность и любовь зрителей разных поколений. Знаковые фильмы с Вашим участием вошли в золотой фонд национального кинематографа, отмечены высокими профессиональными наградами.

Желаю Вам крепкого здоровья и всего самого хорошего».

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http://government.ru/gov/persons/151/telegrams/52350/

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