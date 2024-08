Дмитрий Григоренко: Выплаты для жителей Курской области доступны на «Госуслугах»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Жителям Курской области, вынужденно покинувшим свои дома из-за обострившейся обстановки в приграничных районах, по поручению Президента выплатят по 10 тыс. рублей. Такую единовременную выплату и другие меры поддержки можно уже сейчас оформить на портале «Госуслуги». Об этом рассказал Заместитель Председателя Правительства – Руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко.

Денежная выплата в размере 10 тыс. рублей доступна жителям Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Кореневского, Льговского, Рыльского, Суджанского, Хомутовского районов. Помимо единовременной выплаты жители региона могут подать на портале «Госуслуги» заявление на выплату при утрате имущества и выплату за вред здоровью в результате ЧС и другие.

«Крайне важно, чтобы граждане получали помощь оперативно, именно в тот момент, когда она им нужна. Уже сейчас пострадавшие жители Курской области могут оформить единовременную выплату без каких-либо проволочек на портале госуслуг. Для тех, у кого есть прописка или регистрация в приграничных районах Курской области, эта функция в проактивном режиме выводится на экран портала автоматически», – прокомментировал вице-премьер.

Также Дмитрий Григоренко сообщил, что в восьми районах Курской области услуги связи для жителей сделали бесплатными даже при минусовом балансе. Звонить можно на все номера России, бесплатными будут и СМС-сообщения, мобильный интернет. При содействии Минцифры достигнуты соответствующие договорённости с операторами мобильной связи. Они будут поддерживать положительный баланс счёта жителей Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Кореневского, Льговского, Рыльского, Суджанского и Хомутовского районов до окончания режима ЧС.

