В День физкультурника Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярёв отметили важность развития спорта в России

Дмитрий Чернышенко поздравил с Днём физкультурника участников спортивных мероприятий

День физкультурника в России проходит во вторую субботу августа. В 2024 году эта дата выпадает на 10 августа, девиз – «Спорт для каждого». Организаторы делают акцент на массовости и доступности спорта в нашей стране.

Программа региональных мероприятий включает эстафеты, шахматные турниры, семейное спортивное ориентирование, тематические фотовыставки-конкурсы с работами, посвящёнными спортивным семейным традициям.

Традиционно в рамках Дня физкультурника можно сдать нормативы ГТО, сыграть в городки, настольный теннис, перетягивание каната, стритбол и другие игры.

«2024 год объявлен в нашей стране Годом семьи. Именно личным примером мы можем привить нашим детям любовь к спорту и физической культуре. Правительство уделяет особое внимание развитию спортивной инфраструктуры для вовлечения большего числа россиян в регулярные занятия спортом. По поручению Президента к 2030 году не менее 70% наших граждан должны систематически заниматься спортом. Особое значение имеет возрождённый по инициативе главы государства комплекс ГТО. За 10 лет к движению присоединились 23,5 миллиона человек. Из них почти 11 миллионов получили знаки отличия», – подчеркнул Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

На сегодня обеспеченность регионов России объектами спорта достигла 64,5%. Два года назад она составляла 61%.

В субъектах России действует более 2,6 тыс. центров тестирования комплекса ГТО. Только в прошлом году в 89 регионах было проведено около 150 тыс. физкультурно-спортивных мероприятий с выполнением нормативов ГТО.

В рамках федпроекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» для самостоятельной подготовки к сдаче ГТО были оборудованы 300 площадок.

Министр спорта Михаил Дегтярёв также обратился к специалистам сферы физической культуры и спорта, спортсменам, тренерам и всем любителям физической культуры.

«Уровень вовлечённости в занятия физической культурой и спортом с каждым годом возрастает. В настоящее время в отрасли работают свыше 430 тысяч человек. Профессии тренера и инструктора относятся к наиболее востребованным и перспективным. По итогам 2023 года регулярно занимающихся физической культурой и спортом россиян – 75 миллионов. Больше 5 миллионов людей в прошедшем году выбрали спорт как норму своей жизни. Одними из самых массовых видов активности стали футбол, плавание и волейбол. Мероприятия будут посвящены Году семьи, который был объявлен Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. В текущее непростое время очень важно сохранять силу духа и преемственность поколений. Спортивные мероприятия в рамках Дня физкультурника соединят всю страну в едином патриотическом порыве», – сказал Михаил Дегтярёв.

В целом в этом году с января по июль уже прошло свыше 7 тыс. спортивных мероприятий, ещё не менее 6 тыс. планируется провести до конца года. Кроме того, в 2024 году состоялся ряд крупных спортивных мероприятий, которые вовлекли значительное количество российских и иностранных участников. В частности, в этом году прошли Спортивные игры стран БРИКС, VIII Международные спортивные игры «Дети Азии», первые Игры будущего.

