80 лет назад окончилась Ленинградская битва

Сегодня, 9 августа, наша страна отмечает 80-ю годовщину окончания Ленинградской битвы. Дата вписана в историю как самое кровопролитное сражение Великой Отечественной войны.

Ленинград не просто выстоял в долгие 872 дня блокады, но и победил, вопреки планам немецко-фашистских войск стереть его с лица земли. В январе 1943 г. в рамках стратегической операции «Искра» советские войска прорвали блокадное кольцо, 27 января 1944 г. блокада была полностью снята. Но битва за Ленинград продолжалась до 9 августа 1944 г. Три долгих года ждали ленинградцы этого дня. Долгожданная победа стала символом мужества всего советского народа, подвиги которого будем помнить вечно!

Студенты и преподаватели нашего университета внесли огромный вклад в общую победу. Мы гордимся героями, жителями и защитниками Ленинграда и благодарим их за возможность жить в спасённом городе на Неве.

