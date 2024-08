Source: MIL-OSI Russian Language News

Заседание прошло в г. Баку Азербайджанской Республики под совместным председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Алексея Оверчука и Заместителя Премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева.

В Азербайджанской Республике (г. Баку) под совместным председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Алексея Оверчука и Заместителя Премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева состоялось 22-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой. Участие в мероприятии приняли представители профильных структур, министерств и ведомств двух стран.

Стороны подвели годовые итоги сотрудничества в торгово-экономической сфере, промышленности, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве, финансах, здравоохранении, культуре, науке, межрегиональном сотрудничестве, образовании и туризме.

В ходе заседания Заместитель Председателя Правительства Алексей Оверчук отметил активное развитие российско-азербайджанских отношений, подчеркнув, что Россия является одним из ключевых экономических партнёров Азербайджана, занимая третье место во внешней торговле республики.

«Во взаимной торговле мы опираемся на наши национальные валюты. Их доля в структуре двусторонних расчётов по итогам 2023 года составляла 57,8%, по итогам января – мая 2024 года – уже 73,1%», – подчеркнул председатель российской части комиссии.

Товарную структуру российского экспорта составляют в том числе продукция химической промышленности, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё, минеральные продукты. Россия импортирует из Азербайджана продовольствие и сельскохозяйственное сырьё, минеральные продукты, продукцию химической промышленности.

В рамках подписанного в январе текущего года плана мероприятий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества на 2024–2026 годы продолжается работа по семи ключевым направлениям: торговля, транспорт, промышленность, АПК, энергетика, информационные технологии, культурно-гуманитарное сотрудничество.

Страны развивают инвестиционное сотрудничество. Россия входит в четвёрку крупнейших инвесторов в азербайджанскую экономику.

Участники заседания отметили также высокий уровень межрегионального сотрудничества. В качестве одной из важных площадок его развития в ходе заседания был назван формат межрегиональных форумов. Так, участие в XII Российско-Азербайджанском межрегиональном форуме, состоявшемся в феврале 2024 года в Ставропольском крае, приняли порядка 700 представителей 21 российского и 5 азербайджанских регионов.

Заместитель Председателя Правительства подчеркнул высокий уровень взаимодействия по линии деловых кругов: в 2024 году проведено более 10 бизнес-миссий российских регионов в Азербайджан.

Участники заседания рассмотрели ход работы, направленной на укрепление внешнеэкономического взаимодействия российских компаний с азербайджанскими партнёрами.

Российская сторона отметила также высокий уровень взаимодействия между аграрными ведомствами двух стран и подтвердила заинтересованность в наращивании экспорта российской аграрной продукции на рынок Азербайджана.

Важную роль в двусторонних отношениях играет культурно-гуманитарное сотрудничество. В июне 2024 года в Баку прошли масштабные Дни культуры России. Мероприятие стало первым пунктом выполнения новой межведомственной программы в области культуры на 2024–2026 годы. Традицией стало и проведение обменных кинонедель. Показы современного российского кино планируется провести в Азербайджане осенью этого года.

«Ценим отношение Азербайджана к русскому языку. В настоящее время в республике действует более 600 дошкольных учреждений, в которых учебно-воспитательный процесс осуществляется на русском языке или предполагает его изучение, более 300 общеобразовательных учреждений с обучением на русском языке, в которых в 2023 году насчитывалось 140 тысяч обучающихся», – отметил Алексей Оверчук.

«Русский сектор» функционирует в 18 азербайджанских высших учебных заведениях, в которых обучение также ведётся на русском языке и где обучается около 19 тысяч студентов.

В Баку работают филиалы российских вузов – МГУ им. М.В.Ломоносова и Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова, в 2023/2024 учебном году контингент составлял 1094 человека.

Страны развивают сотрудничество в области спорта. Азербайджанские спортсмены принимают активное участие в соревнованиях, проводимых на территории России. В частности, спортсмены из Азербайджана приняли участие в первом международном турнире «Игры будущего», Спортивных играх стран БРИКС, которые впервые прошли в июне этого года в Казани, а также в VIII Международных спортивных играх «Дети Азии» в Якутске.

«Важным мероприятием следующего года станет проведение III Игр стран СНГ в Азербайджане. Готовы к продолжению диалога относительно передачи опыта России по проведению Игр стран СНГ, а также иных мероприятий, организованных в открытом формате», – подчеркнул председатель российской части комиссии.

Одной из перспективных сфер сотрудничества является туризм. Азербайджан стал популярным туристическим направлением среди россиян. За I квартал 2024 года турпоток вырос почти на 40% по отношению к аналогичному периоду 2023 года. В сентября 2024 года ожидается открытие представительского офиса Бюро по туризму Азербайджанской Республики в Москве.

«По туристическому направлению мы развернули работу по всем направлениям – от цифровизации отрасли и локализации производств нужного туризму оборудования до развития горнолыжных и морских курортов, природных маршрутов. С этого года запущена маркетинговая стратегия и единый бренд (Discover Russia). Хочу сказать, что мы в России делаем очень многое для развития туризма и приглашаем азербайджанцев проводить отпуск в нашей стране», – рассказал Заместитель Председателя Правительства.

Алексей Оверчук предложил также обратить внимание на сотрудничество с Северо-Кавказским федеральным округом, отметив, что Россия планирует углублять сотрудничество с международными партнёрами, проводить работу по привлечению зарубежных туристов к посещению регионов Северного Кавказа и инвесторов в реализацию инвестиционных проектов на территории СКФО.

Страны продолжают активную работу в рамках сотрудничества в сфере изменения климата.

«Готовимся к 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая состоится в ноябре в Баку. Проведение мероприятия такого уровня – всегда огромная ответственность для принимающей стороны. Мы уверены в её успешном проведении», – отметил председатель российской части комиссии.

По словам Алексея Оверчука, важно продемонстрировать, что страны – экспортёры углеводородов на практике разделяют принципы справедливого перехода к низкоуглеродной экономике и с большой ответственностью относятся к зелёной повестке.

«Россия в этом году – председатель в БРИКС. Собираемся в Москве 29–30 августа провести Диалог высокого уровня и Форум БРИКС по борьбе с изменением климата и обсудить с представителями госсектора, бизнеса и научных кругов климатическую повестку по самому широкому кругу вопросов. Завершили работу над Меморандумом между Россией и Азербайджаном о взаимопонимании по вопросам изменения климата и низкоуглеродного развития. Документ послужит основой для изучения возможностей использования механизмов углеродного рынка, обмена опытом по вопросам адаптации к изменению климата. В рамках меморандума намерены также активно привлекать бизнес к решению задач устойчивого низкоуглеродного развития. Документ предлагается к подписанию в ближайшее время», – сообщил Заместитель Председателя Правительства.

Важным направлением является сохранение водных ресурсов. «Наши страны видят, как из‑за изменения климата остро снижается уровень воды в Каспийском море. Для нас регулярная задача – снижать климатические риски, связанные не только с дефицитом воды, но и с засухой, деградацией горных районов и земель. Предлагаем наладить обмен опытом в области научной и экспертной работы. В частности, готовы предложить результаты мониторинговых и модельных исследований экосистем Каспия и реки Самур, а также провести подготовку азербайджанских специалистов для работы над национальным кадастром выбросов и поглощений парниковых газов. Подготовили и в рабочем порядке передали Азербайджану разработанный при участии профильных российских экспертов проект декларации “Горы и климат„. Документ учитывает смежные инициативы стран Центральной Азии по привлечению внимания к проблемам горных регионов и ледников, а также включает в себя положения по воде. Ждём реакцию коллег», – сказал Алексей Оверчук.

Участники заседания рассмотрели вопрос о развитии двустороннего сотрудничества в сфере обмена опытом и лучшими практиками умного города.

«У нас накоплены крупные компетенции в сферах градостроительства, благоустройства и безопасности города, здравоохранения, образования, транспортной безопасности. Готовы к обмену опытом и лучшими практиками в указанной сфере», – отметил Заместитель Председателя Правительства.

По итогам заседания сопредседатели МПК подписали итоговый протокол 22-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой.

Стороны подтвердили готовность к продолжению конструктивного диалога, направленного на укрепление российско-азербайджанских отношений по всем направлениям сотрудничества.

