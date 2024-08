09.08.2024 Krajowa Administracja Skarbowa przeprowadza audyty w zakresie wydatkowania środków publicznych

Source: Government of Poland in Polish

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) prowadzi działania kontrolno-audytowe w celuujawnienia przypadków niewłaściwego wydatkowania środków publicznych.

Audytami za lata 2020-2023 zostało objętych 90 podmiotów, w tym fundacje, stowarzyszenia i ministerstwa.

Kwota środków publicznych, co do których istnieją wątpliwości to blisko 100 mld zł.

Procedury audytowe są w toku, ale już wiadomo, że środki publiczne w kwocie co najmniej 5 mld zł zostały wydatkowane w sposób niezgodny z interesem Skarbu Państwa i interesem publicznym, z naruszeniem zasad gospodarowania pieniędzmi publicznymi.

KAS złożyła ponad 70 zawiadomień do Prokuratury, Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

KAS, zgodnie ze swoimi kompetencjami na podstawie, m.in. art. 95 ustawy o KAS objęła swoimi działaniami podmioty i jednostki organizacyjne, które wydatkowały, przekazywały i otrzymywały środki publiczne oraz zarządzały mieniem państwowym. W trakcie czynności okazało się, że wiele z podmiotów operowało środkami publicznymi w sposób niezgodny z interesem Skarbu Państwa i interesem publicznym.

Minister Finansów, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny podpisali dzisiaj porozumienie w sprawie oceny ochrony interesu skarbu państwa w procesie gospodarowania środkami publicznymi. Porozumienie podpisane przez Ministrów zmierza do zabezpieczenia i wyegzekwowania mienia skarbu państwa. Jednym z elementów porozumienia jest także sporządzenie wniosków i wprowadzenie mechanizmów, które zapobiegną podobnym zdarzeniom w przyszłości.

