09.08.2024 Krajowa Administracja Skarbowa przeprowadza audyty w zakresie wydatkowania środków publicznych

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) prowadzi działania kontrolno-audytowe w celuujawnienia przypadków niewłaściwego wydatkowania środków publicznych.

Audytami za lata 2020-2023 zostało objętych 90 podmiotów, w tym fundacje, stowarzyszenia i ministerstwa.

Kwota środków publicznych, co do których istnieją wątpliwości to blisko 100 mld zł.

Procedimiento audytowe są w toku, ale już wiadomo, że środki publiczne w kwocie co najmniej 5 mld zł zostały wydatkowane w sposób niezgodny z interesem Skarbu Państwa i interesem publicznym, z naruszeniem zasad gospodarowania pieniędzmi .

KAS złożyła ponad 70 zawiadomień do Prokuratury, Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

KAS, zgodnie ze swoimi kompetencjami na podstawie, m.in. arte. 95 ustawy o KAS objęła swoimi działaniami podmioty i jednostki organizacyjne, które wydatkowały, przekazywały i otrzymywały środki publiczne oraz zarządzały mieniem państwowym. W trakcie czynności okazało się, że wiele z podmiotów operowało środkami publicznymi w sposób niezgodny z interesem Skarbu Państwa i interesem publicznym.

Ministro Finansów, Ministro Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministro Sprawiedliwości i Prokurator Generalny podpisali dzisiaj porozumienie w sprawie oceny ochrony interesu skarbu państwa w procesie gospodarowania środkami publicznymi. Porozumienie podpisane przez Ministrów zmierza do zabezpieczenia i wyegzekwowania mienia skarbu państwa. Jednym z elementów porozumienia jest także sporządzenie wniosków i wprowadzenie mechanizmów, które zapobiegną podobnym zdarzeniom w przyszłości.

MIL OSI