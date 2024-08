Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

W ramach rozliczeń 62 osoby mają postawione zarzuty, a do prokuratury skierowano 149 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa. El primer ministro Donald Tusk estuvo presente en conferencias de prensa postępy con rozliczaniu nadużyć poprzedniej władzy. Krajowa Administracja Skarbowa prowadzi postępowania w 90 jednostkach, które dotyczą w sumie 100 miliardów złotych! Rząd zjednoczonej prawicy stworzył cały mechanizm nadużyć, czyli układ zamknięty, ale każda nieprawidłowość zostanie wyjaśniona przez niezależny wymiar sprawiedliwości, a pieniądze odzyskane! Podpisano w tej sprawie porozumienie.

Porozumienie dotyczące odzyskiwania mienia Skarbu Państwa

Ministro Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministro Finansów oraz Ministro Sprawiedliwości i Prokuratorem Generalnym podpisali dzisiaj porozumienie w sprawie oceny ochrony interesu skarbu państwa w procesie gospodarowania środkami publicznymi w latach 2016-2023.

Koordynacja działań pomiędzy tymi resortami jest niezbędna, abyśmy skutecznie i możliwie szybko odzyskiwali te gigantyczne kwoty, co do których mamy dowody i przekonanie, że zostały wydane w sposób nieprawidłowy, niezgodny z m, na szkodę interesów publicznych albo wprost zawłaszczone przez ludzi, organizacje i instytucje , które stanowiły szeroko pojętą elitę władzy za czasów PiS-u

– przekazał podczas piątkowej konferencji prasowej Premier Donald Tusk.

Porozumienie podpisane przez Ministrów obejmuje również wzajemne szkolenie służb. Dzięki temu funkcjonariusze będą mogli jeszcze skuteczniej ścigać przestępstwa, których dopuściła się poprzednia władza.

Chcemy, aby Krajowa Administracja Skarbowa pomogła w uzyskiwaniu kolejnych, niezbędnych kompetencji np. przez funkcjonariuszy policji czy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Tak, aby skuteczniej badać przepływy, pewne esquematy, mechanizmy działania, które do tej pory zostały ujawnione

– mówił szef rządu.

Jednym z elementów porozumienia jest także sporządzenie wniosków i wprowadzenie mechanizmów, które zapobiegną podobnym zdarzeniom w przyszłości.

Efektem końcowym pracy ministrów ma być zestaw propozycji, które uniemożliwią w przyszłości – niezależnie od tego, kto będzie rządził – nadużywanie władzy, stanowisk, powiązań na rzecz własnych interesów

– podkreślił Prezes Rady Ministrów.

200 controles KAS wyjaśnia nieprawidłowości

Premier D. Tusk podziękował pracownikom i funkcjonariuszom Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) za pracę włożoną w wykrycie nieprawidłowości oraz przestępstw poprzedników.

Dzięki posiadanym uprawnieniom dyrektorzy izb administracji skarbowej od lutego 2024 roku prowadzą postępowania w 90 jednostkach i podmiotach, które podlegają 17 resortom w naszym rządzie. Codziennie pracuje nad tymi sprawami 200 kontrolerów

– mówił szef rządu.

Postępowania prowadzone przez KAS dotyczą ogromnej kwoty – 100 mld zł środków publicznych! Trwają jeszcze badania w tej sprawie.

Podejrzana kwota wydatkowanych środków publicznych – ta, którą uznali nie politycy, nie komentatorzy, tylko Krajowa Administracja Skarbowa. Wymaga ona zbadania, bo zachodzi podejrzenie, są powody, aby sądzić, że te środki były wydatkowane niezgodnie z prawem, z naruszeniem procesów, przepisów albo na szkodę interesu publicznego

– podkreślił Primer Ministro.

Ogromne nadużycia poprzedników – zawiadomienia do prokuratury

Tylko w efekcie kontroli prowadzonych przez KAS do tej pory złożono ponad 60 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, które dotyczą kwoty 3,2 mld zł. Sprawami zajmują się Prokuratura Krajowa, Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Kwota nieprawidłowości już objęta tymi wnioskami do prokuratury jest udokumentowana i dzięki współpracy administracji skarbowej i prokuratury będziemy odzyskiwać – hasta 3,2 millones de złotych. Para są pieniądze, które są bardzo dokładnie opisane i będziemy skutecznie domagać się ich zwrotu

– zapewnił Donald Tusk.

Para dopiero początek. Gromadzone są kolejne dowody i opisy potencjalnych przestępstw. Jednak skala nadużyć jest na tyle duża, że ​​służby potrzebują czasu, aby rzetelnie przygotować dowody.

W pozostałym zakresie stwierdzonych nieprawidłowości, precyzyjnie opisano je już na ponad 5 mld zł. W tych sprawach zawiadomienia będą sukcesywnie składane do odpowiednich organów

– mówił szef rządu.

Pierwsze próby wyegzekwowania nieprawidłowo wydatkowanych pieniędzy zostały już podjęte przez służby.

W przypadku niemożności ściągnięcia środków od instytucji lub organizacji, będziemy je ściągali od członków zarządów, zgodnie z prawem

– zaznaczył Premier Tusk.

Do prokuratury złożono już 149 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa.

Poziom degeneracji i poczucie bezkarności przekraczały wszystkie granice. Jarosław Kaczyński i jego ekipa naprawdę uznali, że ten układ jest rzeczywiście zamknięty, że wygrają kolejne wybory i że nikt nie będzie miał dostępu do informacji, z których dzisiaj powoli budujemy ten obraz nadu żyć, których skala oceniana jest dzisiaj przez Krajową Administrację Skarbową na 100 miliardów złotych

– Podkreślał Premier Tusk.

Na rzecz przyszłych roszczeń zabezpieczono już także 112 millones zł na kontach osób objętych działaniami prokuratury.

Środki publiczne na kampanię wyborczą

Poprzednia władza finansowała ze środków publicznych kampanię wyborczą konkretnych kandydatów swojej partii. Działo się to za pośrednictwem na przykład różnych wydarzeń czy pikników, które były organizowane przez ministerstwa ze środków publicznych. Obecnie nieprawidłowości tego typu odkryto w 9 resortach. Służby będą pracowały krzyżowo tak, żeby dokładnie opisać przepływy pieniędzy i naruszenia w tym procesie.

To, co rzuca się najbardziej w oczy, to właśnie przemyślana strategia wykorzystywania środków publicznych. To były środki resortowe albo środki, które przepływały z resortów do fundacji kierowanych przez polityków albo ludzi bliskich. (…) W tych pomysłach PiS był bardzo kreatywny. Na końcu (…) wiceministrowie i ministrowie PiS, którzy byli równocześnie kandydatami w wyborach do parlamentu, koncentrowali te środki zawsze w tych miejscach, które były ich okręgami wyborczymi

– tłumaczył Prezes Rady Ministrów.

Donald Tusk przypomniał o sytuacji dotyczącej Krzysztofa Szczuckiego, byłego szefa Rządowego Centrum Legislacji. Zatrudnił on do pracy 6 osób, które nie świadczyły żadnej pracy i były zaangażowane w jego kampanię wyborczą.

Ludzie, którzy udawali urzędników pracujących na rzecz rządowej legislacji, co prawda skasowali maile i wymiany informacji pomiędzy sobą w komputerach, ale zapomnieli, że w komputerach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i w resortach, są tak zwane y. To są dziesiątki maili urzędników, którzy byli odpowiedzialni teoretycznie za legislację rządową. Para decir: “kup połówkę dla tego gościa, który wywiesza baner dla naszego kandydata”. (…) Tego typu prowadzenie kampanii jest oczywiście nielegalne

– mówił szef rządu.

Znikające pieniądze con KPRM

Prezes Rady Ministrów disponuje środkami, które powinny być wydatkowane na kluczowe i nagłe sytuacje, np. w przypadku powodzi. Natomiast w KPRM w ostatnich latach doszło do masowego wydatkowania środków publicznych na cele, które nie były poparte żadnymi rozsądnymi przesłankami.

W 2023 p. różnym fundacjom, stowarzyszeniom, klubom i związkom wyznaniowym – w przygniatającej większości bezpośrednio związanym z partią rządzącą i z jej zapleczem – udzielono 524 dotacji celowych o łącznej war tości 370 millones de złotych. Nie mówię o rządzie. Mówię o jednej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Tylko w 2023 roku 370 millones de złotych

– podkreślał Primer Ministro Donald Tusk.

Środki te były często wydawane bez rozpisania otwartych konkursów czy ofert. Tylko dwóm fundacjom (Fundacji Wolność i Niepodległość, założonej przez Ministra M. Dworczyka oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie) w latach 2020-2023 przyznano 325 dotacji na łączną kwotę 190 millones de złotych.

Nagminną procedurą było na przykład ustawianie kolejności zgłoszeń. Były jakieś procedury przyznawania conceder na przykład dla gmin. Gminy się zgłosiły, bo wiedziały, że kto pierwszy się zgłosi, ten ma największe szanse. Ale nie zgłaszały się te gminy, które pasowały temu czy innemu Ministrowi, bo on tam nie kandydował. Więc one, bez żadnego powodu, bez żadnych procedur, spadały na koniec kolejki

– relacjonował Donald Tusk.

W 2020 r., mimo pandemii i uzasadnionych wydatków w celu walki z COVID-19, ze środków w dispozycji Premiera wydano 22 millones PLN, a w roku wyborczym już 265 millones PLN.

Patrocinio pisowskich mediów

Ogromne środki publiczne były wyprowadzane także poprzez kontrakty reklamowe zawierane między spółkami Skarbu Państwa czy administracją publiczną a mediami ściśle związanymi z PiS-em.

Żadne kryteria, te obiektywne kryteria, nie uzasadniały, aby właśnie do tych mediów trafiały pieniądze. Prawdziwe kryteria były czysto polityczne. Mi w tej sprawie też nie będziemy bezradni

– zadeklarował Prezes Rady Ministrów.

Zawarte dziś porozumienie doprowadzi do zmian legislacyjnych, które w przyszłości zapewnią skuteczną ochronę interesów Skarbu Państwa.

Pozostałe przykłady nadużyć

Do nadużyć związanych z wydatkowaniem publicznych pieniędzy jest wiele i dochodziło do nich we wszystkich resortach. Primer Ministro Donald Tusk wymienił jeszcze m.in. system dotacji przyznawanych przez instytucje podległe Wicepremierowi Piotrowi Glińskiemu, czy kupowanie hoteli przez instytucje rządowe bez wyraźnego przeznaczenia, czy mieszkania kupowane przez CBA do celów prywatnych.

My będziemy o tym sukcesywnie informować, szczególnie wtedy – bo wiem, że na to państwo czekają – kiedy będziemy mogli meldować o tym, że odzyskujemy te pieniądze. Para bromear dzisiaj jedno z głównych zadań, także ministrów i ich służb – i temu ma służyć dzisiaj podpisane porozumienie

– El primer ministro de zadeklarował, Donald Tusk.

Premier zapowiedział także, że każdego tygodnia będą udostępniane kolejne informacje z postępu rozliczeń nadużyć poprzedniej władzy. Jest to efekt spotkań Premiera z każdym z resortów w ostatnich dniach.

