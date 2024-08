Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Коллектив учёных Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Санкт-Петербургского государственного университета и Санкт-Петербургского научно-исследовательского Академического университета РАН им. Ж. И. Алфёрова разработал метод усиления свечения белков-сенсоров, которые позволяют отслеживать мембранный потенциал клеток. Этот метод может применяться в медицинских исследованиях мозга и сердца или для создания лекарственных препаратов.

Результаты исследования, поддержанного грантом РНФ, опубликованы в научном журнале ACS Physical Chemistry Au , а статья размещена на обложке печатной версии издания.

Подробнее об исследовании читайте на нашем портале .

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.spbstu.ru/media/news/politech-media/khimiki-razrabotali-novyy-metod-izucheniya-mozga-i-serdtsa/

MIL OSI