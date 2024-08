Финансовые новости: 09.08.2024 состоится депозитный аукцион АО “Гарантийный фонд Самарской области” (2)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.moex.com/n71836

Post navigation

Archives

Параметры Дата проведения депозитного аукциона 09.08.2024 Валюта размещения RUB Максимальный размер размещаемых средств (в валюте размещения) 145 000 000.00 Срок размещения, дней 210 Дата внесения средств 09.08.2024 Дата возврата средств 07.03.2025 Минимальная процентная ставка размещения, % годовых 17.30 Условия заключения, срочный или особый Срочный Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки (в валюте размещения) 145 000 000.00 Максимальное количество заявок от одного Участника, шт. 1 Форма аукциона, открытая или закрытая Открытая Основание Договора Генеральное соглашение Расписание (по московскому времени) Заявки в предварительном режиме с 13:00 по 13:05 Заявки в режиме конкуренции с 13:05 по 13:10 Установление процентной ставки отсечения или признание аукциона несостоявшимся до 13:20 Дополнительные условия проценты на сумму вклада (депозита) начисляются и выплачиваются ежемесячно; начисление комиссий и вознаграждений за осуществление операций по депозитному счету не допускается; пролонгация договора банковского вклада (депозита) по истечении срока размещения депозита не допускается; досрочное востребование суммы вклада (части суммы вклада) по требованию АО МКК “ГФСО”, при этом на сумму досрочно востребованных денежных средств процентная ставка устанавливается в размере выше ставки для досрочного востребования суммы вклада (части суммы вклада), установленной в кредитной организации (далее – “до востребования”)

MIL OSI