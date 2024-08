Финансовые новости: Ситуация на валютном рынке в июле стабилизировалась

Source: MIL-OSI Russian Language News

Рубль колебался в умеренном диапазоне относительно основных иностранных валют, незначительно снизившись по итогам месяца. Спреды на покупку/продажу наличной иностранной валюты к концу месяца сократились до уровня января — мая 2024 года.

Доходности ОФЗ в июле росли на фоне ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики, в среднем по кривой увеличение составило 51 базисный пункт. В условиях повышения ставок в экономике величина отрицательной переоценки рублевого портфеля облигаций российского банковского сектора с начала 2024 года выросла на 486,4 млрд рублей. Индекс МосБиржи снижался третий месяц подряд (на 6,7%). Помимо устойчивого инфляционного давления, на динамику индекса повлияли дивидендные выплаты ряда крупных российских компаний. Подробнее читайте в очередном выпуске «Обзора рисков финансовых рынков».

