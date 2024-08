Финансовые новости: Премиальные опционы на фьючерсы на тестовом полигоне Срочного рынка T+1

Source: MIL-OSI Russian Language News

Уважаемые пользователи тестового полигона Т+1 Срочного рынка,

В продолжении новости https://www.moex.com/n71437 сообщаем вам, что в на тестовом полигоне Т+1 уже доступны к тестированию новые инструменты.

Опционы на фьючерсные контракты на товары доступны для проведения тестирования:

Премиальный опцион на фьючерсный контракт на нефть Brent

Премиальный опцион на фьючерсный контракт на природный газ

Примеры инструментов:

NG_DH4C

BR_DH4

где “_” требуемый страйк по инструменту

Обращаем Ваше внимание, что тестовый полигон Т+1 Срочного рынка обновлен до версии Spectra до 7.27.

Полный состав изменений приведён в приложенном файле.



