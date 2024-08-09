Финансовые новости: Премиальные опционы на фьючерсы на тестовом полигоне Срочного рынка T+1

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Уважаемые пользователи тестового полигона Т+1 Срочного рынка,
В продолжении новости https://www.moex.com/n71437 сообщаем вам, что в на тестовом полигоне Т+1 уже доступны к тестированию новые инструменты.
Опционы на фьючерсные контракты на товары доступны для проведения тестирования:
- Премиальный опцион на фьючерсный контракт на нефть Brent
- Премиальный опцион на фьючерсный контракт на природный газ
Примеры инструментов:
NG_DH4C
BR_DH4
где “_” требуемый страйк по инструменту
Обращаем Ваше внимание, что тестовый полигон Т+1 Срочного рынка обновлен до версии Spectra до 7.27.
Полный состав изменений приведён в приложенном файле.
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https://www.moex.com/n71841