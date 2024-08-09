Финансовые новости: Красная книга: новые монеты Банка России (09.08.2024)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России 9 августа 2024 года выпускает в обращение памятные серебряные монеты номиналом 2 рубля серии «Красная книга»:

— «Дикуша»;

— «Перевязка»;

— «Морщинистокрылая жужелица».

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Серебряные монеты номиналом 2 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 15,55 г, проба сплава — 925) имеют форму круга диаметром 33,0 мм.

С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монет: «2 РУБЛЯ», дата: «2024 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне:

— монеты «Дикуша» (каталожный № 5110-0185) расположено рельефное изображение дикуши, сидящей на ветке, на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения лесного пейзажа; внизу по окружности имеется рельефная надпись: «ДИКУША»;

— монеты «Перевязка» (каталожный № 5110-0186) расположено рельефное изображение перевязки, стоящей на камнях, на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения каменистого ландшафта; слева по окружности имеется рельефная надпись: «ПЕРЕВЯЗКА»;

— монеты «Морщинистокрылая жужелица» (каталожный № 5110-0187) расположено рельефное изображение морщинистокрылой жужелицы, сидящей на растении, изображение которого выполнено в технике лазерного матирования; вверху слева по окружности имеется рельефная надпись: «МОРЩИНИСТОКРЫЛАЯ ЖУЖЕЛИЦА».

Боковая поверхность монет рифленая.

Монеты изготовлены качеством «пруф».

Тираж монет — 5,0 тыс. штук каждая.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

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