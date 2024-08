Финансовые новости: Вступает в силу закон, который поможет закрыть лазейку для псевдоинвестиционных схем и финансовых пирамид

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Теперь оказывать услуги по публичному привлечению инвестиций от граждан могут только компании, поднадзорные Банку России, — банки и некредитные финансовые организации, включая брокеров и управляющие компании, а также другие посредники лиц, легально привлекающих инвестиции. Такие изменения внесены в законодательство.

До сих пор на законодательном уровне механизм публичного привлечения инвестиций граждан закреплен не был. Этим пользовались создатели псевдоинвестиционных схем и финансовых пирамид — например, они предлагали людям вложения в несуществующие компании и сомнительные проекты. Новация поможет оградить от подобных схем. Так, привлекая инвестиций от граждан, компания должна предоставить им ценные бумаги, выпуск которых предусмотрен законами о рынке ценных бумаг, инвестиционных фондах, ипотечных ценных бумагах. Либо право компании на такое привлечение должно быть прописано в законе. Отдельно в законе указано, что потребительские общества, под которые нередко маскировались финансовые пирамиды, не могут привлекать заемные деньги от граждан, если они не являются их пайщиками. Закон не ограничивает обращение цифровых прав и совершение сделок с использованием финансовых и краудфандинговых платформ. Фото на превью: Who is Danny / Shutterstock / Fotodom

http://www.cbr.ru/press/event/?id=20907

