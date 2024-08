Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В первые дни августа столица стала центром спортивных, культурных и образовательных событий, объединивших жителей и гостей города на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030».

Мероприятие призвано продемонстрировать, что Москва — город активного долголетия, высокого интеллекта и центр творчества. Современные подходы к заботе о качестве жизни жителей, поддержка молодежных и творческих инициатив, развитие спорта и культуры подтверждают, что столица уверенно движется к будущему, становясь комфортным и инновационным мегаполисом для всех.

Тренировки с чемпионами и молодежные дискотеки

Территория Южного спортивного ядра в «Лужниках» стала эпицентром активности, предложив посетителям различные мероприятия, мастер-классы и турниры. 1 августа здесь начала работу мультиспортивная площадка с 18 тематическими зонами, посвященными экстремальным видам спорта, пляжному футболу и волейболу, паркуру и фиджитал-спорту. Здесь же разместился лекторий и другие площадки.

С 1 по 7 августа в «Лужниках» состоялось 30 тренировок на свежем воздухе, прошло 18 мастер-классов и два чемпионата по велосипедному спорту.

Именитые спортсмены Никита Нестеров, Самира Мустафаева, Иван Добрынин и Александр Сычугов провели занятия для всех желающих. Также гости мультиспортивной площадки смогли поучаствовать в соревнованиях, попробовать себя в новых видах спорта и пообщаться со знаменитыми спортсменами на фан-встречах.

Особое внимание привлекло торжественное открытие бегового центра, во время которого сооснователь «Бегового сообщества» Дмитрий Тарасов провел паблик-ток, посвященный спортивным пространствам Москвы. В рамках форума-фестиваля также прошло множество мероприятий, направленных на поддержку молодежных инициатив. Так, на площадке «Телепорт» состоялись диалоги с героями России и молодежные дискотеки.

Заглянуть в будущее и помочь нуждающимся

С 1 августа на Тверском бульваре работает благотворительный маркет, где свою продукцию предлагают более 50 столичных некоммерческих организаций. С момента открытия маркета собрали свыше 345 тысяч рублей, которые будут направлены нуждающимся.

В Парке Горького павильон «Лестница в будущее» привлек посетителей возможностью перенестись в Москву 2030 года с помощью нейросетей и испытать инновационные методы VR-обучения. А еще гости узнали, как начать карьеру в столичной команде и внести свой вклад в развитие города: опытные специалисты получили консультацию по поиску вакансий в команде Москвы, а представители молодого поколения познакомились с возможностями стажировок.

В парке искусств «Музеон» программа Мэра Москвы «Мой район» предложила заняться серфингом и картингом. Множество гостей смогли прокатиться на электрокартах, а профессиональные спортсмены провели показательные выступления.

Светомузыкальные шоу и интерактивные инсталляции

Парк «Зарядье» стал главной культурной площадкой форума, где только за первую неделю прошло более 30 концертов и светомузыкальных шоу. Синтез искусства и технологий на сцене большого амфитеатра представили звезды классической и популярной музыки.

Выставка медиаарта «Город света» побила рекорды посещаемости. Там можно создать свои уникальные картины и заглянуть в будущее искусства с помощью интерактивных инсталляций.

«Территория будущего. Москва 2030» — это форум-фестиваль, который представит москвичам и гостям столицы главные инновации во всех сферах жизни города. С 1 августа по 8 сентября более чем на 30 площадках проходят культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира. Посетители форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» могут не только познакомиться с современными достижениями Москвы, но и увидеть своими глазами воплощение стратегии ее развития, понять, каким будет город в 2030 году.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/142293073/

MIL OSI