Студенты ГУУ покоряют Китай

Летом 2024 года студенты Государственного университета управления приняли участие в двух образовательных программах, прошедших в Харбинском Политехническом Университете, расположенного в Китайской Народной Республике и много лет являющегося партнером ГУУ.

В период с 30 июня по 27 июля студенты Института государственного управления и права, Института информационных систем и Института экономики и финансов прошли обучение в Летней краткосрочной программе по китайскому языку.

Программа длилась четыре недели и была рассчитана на тех, кто изучает китайский язык с нуля. Студенты освоили не только базовые языковые навыки, но и смогли познакомиться с традициями, обычаями и культурой Китая через творчество, включавшее роспись китайских вееров и масок Пекинской оперы, а также изготовление оригами.

Организаторы также подготовили для участников широкую экскурсионную программу на Остров Солнца, в Авиационный и Исторический музеи ХПУ, в Практический центр инженерных инноваций, в Центр больших данных умного города Нового района Харбина.

Студенты отметили, что стажировка в Китае стала для них важным жизненным уроком, позволила лучше понять культуру страны, а языковой барьер перестал быть чем-то пугающим и непреодолимым.

Все студенты успешно прошли программу и получили сертификаты после сдачи итогового экзамена.

С 14 по 28 июля студентка Института маркетинга Нгуен Тхи Хаи Ань, студенты Института информационных систем Александр Афонасьев и Анна Труфанова, студентка Института отраслевого менеджмента Елизавета Александрова и аспирант Дамир Вруцкий стали участниками Глобальной летней школы ХПУ «Global Summer School — HITGSS».

Студенты ГУУ прошли конкурсный отбор, в котором принимали участие как китайские студенты, так и студенты из более чем 20-ти стран, и были распределены в проектные группы по интересующим их научным направлениям.

Из 16 разнообразных тем наши ребята, выбрали следующие:

Таланты для международных организаций,

Трансформация цифрового интеллекта и инновации в управлении предприятиями,

Искусственный интеллект: освещая будущее,

Структурный дизайн и динамика новейших аэрокосмических технологий.

Участники работали в интернациональных группах, в состав которых входили как иностранные студенты из Китая, Африки, Англии, так и студенты из самых разных уголков России. Рабочий язык в Летней школе был английский и студенты первого управленческого продемонстрировали достойный уровень владения.

На практических занятиях ребята получили ценный опыт профессиональной командной работы в мультикультурном контексте, узнали, как правильно составлять резюме для приема в международные организации, а также как вести себя на собеседованиях при трудоустройстве в такие компании.

Требования и временные рамки к проектным работам были очень высокими, а студенты, которые отличились при выполнении заданий, получали награды. Так, среди отмеченных лучших иностранных студентов Летней глобальной школы ХПУ – 2024 оказалась и наша студентка Нгуен Тхи Хаи Ань.

По окончании обучения все студенты ГУУ также получили сертификаты, подтверждающие успешное завершение научной стажировки в Летней глобальной школе ХПУ – 2024.

Ребята выразили большую благодарность ГУУ за предоставленную возможность принять участие в программах Харбинского Политехнического Университета и уверены, что этот опыт обязательно им поможет в будущем.

