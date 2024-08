Сверка расчетов по договорам, предоставление субсидий и жилья: самые популярные темы для онлайн-консультаций Департамента городского имущества

Source: MIL-OSI Russian Language News

За первые шесть месяцев 2024 года москвичи более 10 тысяч раз обратились за онлайн-консультациями специалистов столичного Департамента городского имущества. Это превышает показатели аналогичного периода 2023-го.

«С начала 2024 года в виртуальную приемную по имущественно-земельным и жилищным вопросам Департамента пользователи портала mos.ru обратились около 10,4 тысячи раз. Чаще всего записывались на консультации по жилищным вопросам — почти семь тысяч, а по земельным и касающимся нежилой недвижимости — около 3,4 тысячи», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Возможность обратиться за онлайн-консультацией по имущественно-земельным и жилищным вопросам появилась в 2020 году. Сейчас популярность услуги продолжает расти. В первом полугодии 2024-го физические и юридические лица воспользовались сервисом почти на тысячу раз больше, чем в 2023 году, и почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2022-го.

В столичном Департаменте информационных технологий отметили, что востребованность видеоконсультаций связана с удобством формата. Чтобы решить свой вопрос, достаточно подключиться к виртуальной приемной профильного специалиста с любого удобного устройства, например компьютера, смартфона или планшета. Для получения информации не нужно лично обращаться в органы власти. Все услуги доступны онлайн, при необходимости можно продемонстрировать документы. По мере роста спроса на онлайн-консультации увеличивается и количество возможных слотов для записи.

Горожанам доступно около 30 тем для онлайн-консультаций. Самая популярная — сверка расчетов по договорам аренды или купли-продажи. В первом полугодии с таким запросом в виртуальную приемную обратились более 1,5 тысячи раз. Кроме того, москвичей интересовали вопросы предоставления субсидий, жилья бесплатно по договорам социального найма или по льготной стоимости (свыше 1,2 тысячи консультаций) и постановка на жилищный учет (более 1,1 тысячи раз).

Кроме того, специалисты могут помочь с адресацией объектов недвижимости, межеванием кварталов, предоставлением земельных участков в собственность, преимущественным правом выкупа арендуемого у города имущества.

Запись на онлайн-консультации по имущественно-земельным вопросам открывается за семь календарных дней на портале mos.ru. Пользователю необходимо в разделе «Услуги» перейти в категорию «Документы» и выбрать услугу «Запись на консультацию и личный прием в онлайн-формате», а затем указать Департамент городского имущества города Москвы. Далее нужно выбрать интересующую тему, дату и время приема. Информация о записи и ссылка на онлайн-консультацию поступят в личный кабинет и на электронную почту.

Онлайн-услуги в имущественно-земельной и жилищной сферах развивает Департамент городского имущества совместно с Департаментом информационных технологий и ГКУ «Новые технологии управления». Наибольшее число услуг доступно горожанам с полной учетной записью на портале mos.ru.

Развитие электронных сервисов соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на специальной странице.

