Пешком или на электрокаре: какие экскурсии можно посетить на ВДНХ в августе

ВДНХ приглашает на экскурсии по самым примечательным местам. В архитектуре уникального исторического ансамбля под открытым небом отразилась история страны за последние 85 лет, поэтому гости смогут совершить путешествие во времени и пространстве. На прогулки можно отправиться каждый день в сопровождении гида, пешком или на электрокаре.

Все экскурсии платные, некоторые проводятся по предварительному заказу.

Пешеходные экскурсии

На экспресс-экскурсии можно за 60 минут познакомиться с основными достопримечательностями ВДНХ. Гости узнают, что было на месте выставки, какие постройки появились здесь первыми, где располагался главный вход, а также чему посвящены основные павильоны и что в них находится. Участники увидят исторические павильоны советских республик, украшенные национальными орнаментами, рельефами и скульптурными композициями, и ракету-носитель «Восток-1» — символ освоения космического пространства. Место встречи — инфоцентр в левом крыле арки главного входа.

На обзорной экскурсии «Путеводитель по ВДНХ» расскажут о том, как появилась выставка, по какому принципу застраивалась территория и как со временем менялись названия и наполнение павильонов. Участники увидят одну из самых известных достопримечательностей — арку главного входа, которую венчает скульптурная композиция «Тракторист и колхозница», а также парадные павильоны республик и регионов СССР и знаменитые фонтаны. Сеансы проходят в 10:30, 13:00 и 18:00 или по предварительному заказу. Место встречи — музей ВДНХ.

На экскурсии «Национальный колорит ВДНХ» расскажут интересные факты о стилях, особенностях оформления павильонов республик и архитекторах, которые их создали. В отделке зданий использовались переплеты шебеке, прорезные орнаменты ганча, роспись сграффито, орнаментальная живопись и резьба по дереву, бронзовое литье, чеканка по металлу, кованые изделия из железа, стеклянные цветные витражи, а также майолика и керамика. Экскурсия проводится по предварительному заказу. Место встречи — музей ВДНХ.

Всех, кто хочет оказаться ближе к природе, приглашают на экскурсию «Вдали от шума городского. Прогулка по ландшафтному парку». Гости посетят уникальную зеленую зону — место для прогулок и разнообразного досуга под открытым небом. Они увидят уникальные арт-объекты (фигуры огромных птиц и стального броненосца), Мичуринский сад и экспозицию экосистем, а прогуливаясь по экотропе, окажутся на уровне крон деревьев. Экскурсия проводится по предварительному заказу. Место встречи — музей ВДНХ.

Экскурсии на экологичном транспорте

В теплое время гостей приглашают на экскурсии на электрокарах, на которых можно с комфортом доехать до самых отдаленных мест. Есть три варианта таких прогулок.

Экскурсия «Ботаническое путешествие» посвящена зеленым зонам ВДНХ и Главному ботаническому саду имени Н.В. Цицина Российской академии наук. Гости посетят две тематические зоны ландшафтного парка ВДНХ — «Природа дикая» и «Природа культивируемая». Далее маршрут пройдет по Главному ботаническому саду. Экскурсовод расскажет о его создании, из чего состоит коллекция лаборатории культурных растений, где цветут и плодоносят яблони, груши, персики, абрикосы и другие деревья. Место встречи — инфоцентр в левом крыле арки главного входа.

Участники обзорной экскурсии на электрокаре не только познакомятся с историей и архитектурой ВДНХ, но и увидят живописные пейзажи ландшафтного парка и каскад Каменских прудов, где находится один из самых красивых фонтанов — «Золотой колос». Место встречи — музей ВДНХ.

Помимо этого, гости могут принять участие в экскурсии на электрокаре с аудиогидом. Место встречи — инфоцентр в левом крыле арки главного входа.

Узнать обо всех экскурсиях, времени их проведения и условиях участия можно на официальном сайте ВДНХ.

