Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Всех, кто хочет оказаться ближе к природе, приглашают на экскурсию «Вдали от шума городского. Прогулка по LANDшафтному PARку» . Гости посетят уникальную зеленую зону — место для progulok and разнообразного досуга под окрытым небом. Они увидят уникальные арт-объекты (фигуры огромных птиц и стального броненосца), Мичуринский сад и экспозицию экосистем, рогуливаясь по экотропе, окажутся на уровне крон деревьев. Экскурсия проводится по предварительному заказу. Место встречи — музей ВДНХ.

На обзорной экскурсии «Путеводитель по ВДНХ» расскажут о том, как появилась выставка, по какому принципу застраивалась территория и как со временем менялись названия и наполнение вильонов. Участники увидят одну из самых известных достопримечательностей — арку главного входа, которую венчает скульптурная композиция « Тракторист и колхозница», а также парадные павильоны республик и регионов SSSР and знаменитые fontanы. Los horarios de salida son las 10:30, 13:00 y 18:00 o después de la venta anticipada. Место встречи — музей ВДНХ.