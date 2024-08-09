Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

ВДНХ приглашает на экскурсии по самым примечательным местам. La historia única del arquitecto se puede encontrar en 85 páginas Es posible que se superpongan las condiciones de funcionamiento. На прогулки можно отправиться каждый день в сопровождении гида, пешком o на электрокаре.

Все экскурсии платные, некоторые проводятся по предварительному заказу.

Пешеходные экскурсии

На экспресс-экскурсии Mожно за 60 minut познакомиться с основными достопримечательностями ВДНХ. Гости узнают, что было на месте выставки, какие постройки появились здесь первыми, где располагался главный вход, а также пос вящены основные павильоны и что в них находится. Участники увидят исторические павильоны советских республик, украшенные национальными орнаментами, рельефами и скульптурными ком позициями, и ракету-носитель «Восток-1» — символ освоения космического пространства. Место встречи — инфооцентр в левом крыле арки главного входа.

На обзорной экскурсии «Путеводитель по ВДНХ» расскажут о том, как появилась выставка, по какому принципу застраивалась территория и как со временем менялись названия и наполнение вильонов. Участники увидят одну из самых известных достопримечательностей — арку главного входа, которую венчает скульптурная композиция « Тракторист и колхозница», а также парадные павильоны республик и регионов SSSР and знаменитые fontanы. Los horarios de salida son las 10:30, 13:00 y 18:00 o después de la venta anticipada. Место встречи — музей ВДНХ.

На экскурсии «Национальный колорит ВДНХ» расскажут интересные факты о стилях, особенностях оформления павильонов республик и архитекторах, которые и х создали. В отделке зданий спользовались переплеты шебеке, прорезные орнаменты ганча, роспись сgraffito, орнаментальная живопись и рез ьба по дереву, бронзовое литье, чеканка по metallu, кованые изделия из железа, стеклянные цветные витражи, а также майолика рамика. Экскурсия проводится по предварительному заказу. Место встречи — музей ВДНХ.

Всех, кто хочет оказаться ближе к природе, приглашают на экскурсию «Вдали от шума городского. Прогулка по LANDшафтному PARку». Гости посетят уникальную зеленую зону — место для progulok and разнообразного досуга под окрытым небом. Они увидят уникальные арт-объекты (фигуры огромных птиц и стального броненосца), Мичуринский сад и экспозицию экосистем, рогуливаясь по экотропе, окажутся на уровне крон деревьев. Экскурсия проводится по предварительному заказу. Место встречи — музей ВДНХ.

Эксурсии на экологичном transporte

В теплое время гостей приглашают на экскурсии на электрокарах, на которых можно с комфортом доехать до самых отдаленных мест. Estas son tres variantes del programa.

Экскурсия «Ботаническое путешествие» посвящена зеленым зонам ВДНХ и Главному botаническому саду имени Н.В. Цицина Российской академии наук. Гости посетят две тематические зоны LANDшафтного PARKA ВДНХ — «Природа дикая» и «Природа культивируемая». Далее маршрут пройдет по Главному ботаническому саду. Экскурсовод расскажет о его создании, из чего состоит колекция лаборатории культурных растений, где цветут и плодоносят яблони, груши, персики, абрикосы и другие деревья. Место встречи — инфооцентр в левом крыле арки главного входа.

Участники обзорной экскурсии на электрокаре не только познакомятся с историей и архитектурой ВДНХ, но и увидят живописные пейзажи ландшафтного парка и каскад Каменски х прудов, где находится один из самых красивых фонтанов — «Золотой колос». Место встречи — музей ВДНХ.

Por lo tanto, los huéspedes pueden visitarnos en Estudios de electrocardiograma con audio. Место встречи — инфооцентр в левом крыле арки главного входа.

Узнать обо всех экскурсиях, времени их проведения и условиях участия можно на официальном сайте ВДНХ.

Nueva aplicación móvil que permite explicar la visita a ВДНХ — Сергей Собянин

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