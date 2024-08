Муся, Симба и Персик: какими именами москвичи чаще всего называют кошек

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Самые популярные клички домашних кошек москвичей — Муся, Симба и Персик. Это стало известно благодаря статистике сервиса «Запись животного к ветеринарному врачу», который несколько лет работает на портале mos.ru.

«В этом году с помощью онлайн-сервиса записи к ветврачу москвичи более 55 тысяч раз записали кошек на прием к специалистам в столичные ветклиники. По статистике, самой популярной кличкой в 2024 году для кошек стала Муся — около 1,5 тысячи кошек с такой кличкой записали москвичи в госветклиники онлайн в этом годуВ топ-10 имен также вошли Алиса, Симба и Персик. В топ-10 популярных пород, на основе данных mos.ru, входят шотландская вислоухая, мейн-кун и египетский мау. Онлайн-сервис записи к ветврачу позволил существенно упростить процесс планирования и получения ветеринарной помощи владельцам домашних животных, ведь записаться можно из любой точки страны, имея лишь доступ к интернету», — поделилась Елена Шинкарук, председатель Комитета государственных услуг города Москвы.

При записи к ветеринару на портале mos.ru владелец питомца может выбрать подходящую ветклинику, конкретного специалиста, удобные дату и время визита, вид услуги. Доступен широкий перечень услуг, среди которых первичный прием, вакцинация, чипирование, клинико-диагностические и лабораторные исследования, оформление ветеринарных сопроводительных документов, груминг, вызов врача на дом и другие.

«Для того чтобы посетить ветеринара в государственной ветклинике, необходимо в каталоге портала mos.ru зайти на страницу сервиса “Запись животного к ветеринарному врачу”. Далее необходимо выбрать, какого из питомцев требуется записать (в случае если животных в профиле несколько), или указать данные питомца, а затем выбрать тип услуги», — рассказал председатель столичного Комитета ветеринарии Алексей Сауткин.

Кроме того, для владельцев домашних животных будет полезен суперсервис «Мой питомец», который объединяет все электронные сервисы ветеринарии. Здесь можно найти ответы на основные вопросы, связанные с содержанием любимца. Проверенные экспертами сведения об уходе за питомцами собраны по 10 ключевым тематикам в разделе «Жизненные ситуации».

Результаты анализов и четкие алгоритмы: на mos.ru заработал суперсервис «Мой питомец»

Один из главных разделов суперсервиса — амбулаторная карта домашнего животного. С ее помощью можно в режиме реального времени отслеживать результаты посещения ветеринара и просматривать результаты лабораторных исследований. При посещении государственных ветеринарных клиник вся информация по итогам приема сразу же подгружается в карту питомца из ветеринарной автоматизированной системы.

Кроме того, суперсервис предоставляет актуальную информацию о площадках для выгула и других объектах. Она доступна на интерактивной карте.

Как сообщили в столичном Департаменте информационных технологий, для того чтобы актуальная информация о питомце отображалась в суперсервисе «Мой питомец», необходимо добавить его данные, в том числе номер чипа, в личном кабинете на портале mos.ru. Это можно сделать во вкладке «Питомцы» раздела «Документы и данные».

Развитием цифровой среды портала mos.ru в сфере ветеринарии занимаются совместно Комитет госуслуг города Москвы, столичный Комитет ветеринарии и Департамент информационных технологий города Москвы.

