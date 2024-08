Море впечатлений! В Политехе продолжается Международная летняя школа

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Политехе проходит Международная политехническая летняя школа. Она объединила многих студентов со всего мира, в том числе из университетов-партнёров СПбПУ. Например, участниками курса «Умное производство и цифровое будущее» стали студенты из Нанкинского университета науки и технологий, с которым Политех подписал соглашение о сотрудничестве в мае 2024 года.

Программа была насыщенной и разнообразной. Студенты посетили лаборатории Высшей школы управления киберфизическими системами, где изучали передовые методы в сфере робототехники, умных производственных систем и моделирования. Участники активно работали над проектами, в которых они решали реальные задачи, чтобы не только приобрести новые знания, но и применить их на практике. Ребята узнали, как современные технологии могут быть интегрированы в различные сферы — от промышленности до здравоохранения.

Участники летней школы Сунь Гэчэнь и Цзинь Шоуюй поделились впечатлениями.

[embedded content]

[embedded content]

Программы Международной политехнической летней школы представляют собой удобный формат для иностранных студентов, которые хотят освоить новые направления, получить новые знания и навыки, а также поработать в международной команде над увлекательными проектами.

По окончании обучения все участники Международной политехнической летней школы получат сертификаты международного образца c ECTS-кредитами.

https://www.spbstu.ru/media/news/international_activities/more-vpechatleniy-v-politekhe-prodolzhaetsya-mezhdunarodnaya-letnyaya-shkola/

