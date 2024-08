Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В Донецкой Народной Республике ремонтируют сразу три автомобильные дороги, которые ведут к одному из главных мемориальных комплексов региона – «Саур-Могиле». Общая протяжённость участков составляет почти 60 км. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

Дорога, которая ведёт к мемориальному комплексу «Саур-Могиле» Дорога, которая ведёт к мемориальному комплексу «Саур-Могиле» Предыдущая новость Следующая новость Дорога, которая ведёт к мемориальному комплексу «Саур-Могиле»

«Сейчас обновляют порядка 17 км трассы Снежное – Мариновка, 30 км от Мануйловки до Дмитровки и около 10 км подъезда к кургану. Ремонт основного подъезда к мемориалу готов на 95%. Работы на основном ходе завершили к майским праздникам, чтобы у жителей и гостей региона была возможность приехать, почтить память воинов, сражавшихся здесь летом 1943 года, а также ополченцев, которые вели битву за Донбасс в 2014 году», – рассказал вице-премьер.

Марат Хуснуллин добавил, что на 80% завершены работы на дорожном полотне от Снежного до Мариновки. Эта дорога примыкает к магистрали между Донецком и Луганском. На трассе Мануйловка – Дмитровка под контролем специалистов ГК «Автодор» укладывают верхние слои асфальтобетона и приступают к обустройству придорожной территории.

«После завершения всего комплекса работ на указанных участках автомобильных дорог будет обеспечен беспрепятственный проезд не только к “Саур-Могиле„, но и к автомобильному пункту пропуска Мариновка, а также к дороге, которая соединяет Донецк и КПП Успенка», – отметил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52340/

MIL OSI