Марат Хуснуллин: Благодаря утверждённому генплану Мариуполь становится одним из ключевых центров Донбасса

Генеральный план Мариуполя Донецкой Народной Республики разработан для развития инфраструктуры и экономики городского округа и сопутствующих территорий – посёлков Талаковка, Сартана, Старый Крым, Ломакино и Калиновка, а также села Гнутово на общей площади 24 тыс. га. Об этом рассказал Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Основная цель этого градостроительного документа – обеспечить устойчивое и динамичное развитие Мариуполя, то есть создать там благоприятные и комфортные условия для жизни людей, для работы, привлекательную инвестиционную среду для бизнеса. По этому генплану уже активно идут работы с учётом потребности граждан в жилье и социальных объектах. Всего запланировано восстановить более 1700 тыс. кв. м и построить более 5800 тыс. кв. м жилья, возвести более 50 новых детских садов и 30 школ, почти полсотни амбулаторно-поликлинических объектов», – прокомментировал вице-премьер.

Марат Хуснуллин добавил, что развитие транспортной инфраструктуры предполагает создание транспортно-пересадочного узла на базе существующего железнодорожного вокзала, строительство северного обхода Мариуполя, транспортных развязок, реконструкцию морского порта. На территории «Азовстали» возможно создание промышленного парка с размещением металлообрабатывающих комплексов и предприятий сопутствующих отраслей промышленности. Всё это, по мнению зампреда, позволяет Мариуполю стать одним из ключевых центров Донбасса.

Градостроительную документацию разработал Единый институт пространственного планирования Российской Федерации по поручению Минстроя России.

Директор ЕИПП Дина Саттарова добавила: «Планируется в целом переход на современные технологические процессы, развитие высокотехнологичных и экологичных производств. Также в городском округе создадут более 900 новых озеленённых территорий специального и более 500 га – общего пользования, построят здание Росгидромета, создадут экопромышленный парк по обращению с отходами».

