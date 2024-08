Курской области будут выделены средства федерального бюджета для помощи жителям

Source: MIL-OSI Russian Language News

Правительством в соответствии с поручением Президента принято решение о выделении в форме дотации из федерального бюджета бюджету Курской области 220 млн рублей на осуществление выплаты единовременной материальной помощи жителям Курской области, вынужденно покинувшим постоянное место проживания, в размере 10 тыс. рублей на человека.

Распоряжение учитывает необходимость безотлагательно оказать жителям региона, вынужденным покинуть места проживания, поддержку, предоставив первичные средства на самые срочные расходы.

Руководство региона должно будет в кратчайшие сроки предоставить в Минфин согласованный с МЧС список жителей Курской области, вынужденно покинувших постоянное место проживания, которым осуществлены выплаты единовременной материальной помощи. Также регион должен будет оперативно установить порядок осуществления выплаты, а МЧС России проконтролирует целевое и эффективное использование выделенных региону средств.

Подчеркнём, что эта оперативная мера – не единственная, которая будет осуществлена за счёт средств федерального бюджета.

Ранее уже было принято решение о выделении 1,8 млрд рублей на получение сертификатов на переселение жителей региона. В соответствии с обновляющейся информацией прорабатываются и другие меры.

