Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице продолжают тренировки в рамках проекта «Спортивные выходные». Ближайшие занятия состоятся 10 и 11 августа.

Так, на Северном речном вокзале, в парке «Горка» и Битцевском парке 10 августа в 10:00 запланированы занятия по йоге, а в 12:00 — функциональная тренировка. 11 августа в 10:00 начнется растяжка, в 12:00 — танцевальная тренировка.

На Южном речном вокзале 10 августа в 11:00 можно будет заняться йогой, а в 13:00 — присоединиться к функциональной тренировке. 11 августа в 10:00 состоится растяжка, а в 12:00 — танцевальная тренировка.

Продолжительность всех занятий — один час.

«Северный и Южный речные вокзалы уже стали точками притяжения москвичей и туристов. С начала года здесь прошло уже свыше 450 мероприятий. По поручению Сергея Собянина продолжаем развивать речные вокзалы и организовывать больше интересных событий для жителей», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Основная задача проекта «Спортивные выходные» — популяризация здорового образа жизни среди жителей и гостей столицы. Все желающие могут записаться на занятия на сайте проекта и стать их участниками под руководством профессиональных тренеров.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/142263073/

MIL OSI