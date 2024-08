Исторические костюмы и современные наряды: дизайнеры представят коллекции одежды в музее-усадьбе «Люблино»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Театрализованный шоу-показ «От истоков к современности» состоится во дворце Н.А. Дурасова в музее-усадьбе «Люблино». На один день это место превратится в площадку моды и стиля. Проект приурочен к 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина.

Известные дизайнеры Нелли Агафонова, Виктория Царенко, Елена Шип и Елена Крайняк, а также их начинающие коллеги проведут восемь показов. Вниманию зрителей представят бальные и вечерние платья, платья для визитов, туалеты для прогулок и традиционные русские костюмы. Элементы гардероба воссоздают образы героев романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин», а также атмосферу и стилистику XVIII века. Они вошли в авторские этнографические коллекции. Помимо этого, на показе представят современные наряды.

Кроме того, гости увидят уникальные платья-обереги, которые дают обладателю силу и защиту. Мотив одежды-оберега раскрывается в силуэтах, декоре и фирменных авторских принтах. Коллекцию таких изделий на подиуме представят не профессиональные модели, а обычные люди.

Вся одежда выполнена вручную без использования швейной машинки и из натуральных материалов — шелка и льна с добавлением шерсти, бархата, шифона и экоткани широкой цветовой гаммы. Все это придает особую ценность демонстрируемым нарядам.

В рамках театрализованного шоу с гостями также пообщается актер, который сыграет роль хозяина усадьбы — Николая Дурасова. Посетить показ «От истоков к современности» можно 10 августа. Начало в 17 часов. Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация.

