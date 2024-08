Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С 2017 года в столице по результатам конкурсов с инвесторами заключили договоры купли-продажи 27 помещений общей площадью более четырех тысяч квадратных метров в объектах культурного наследия. Почти половину из них уже отреставрировали. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На 12 из 27 приобретенных у города объектах культурного наследия общей площадью 1,15 тысячи квадратных метров предприниматели уже выполнили необходимые работы. Сотрудничество выгодно столице, так как покупатели реставрируют исторические объекты, а затем используют их в соответствии с охранными предписаниями. Предприниматели же получают возможность развивать бизнес в районах с высокой деловой, потребительской и туристической активностью», — рассказал Владимир Ефимов.

В договорах купли-продажи объектов прописаны обязательства инвесторов, включая сроки проведения работ, находящиеся на контроле у профильных специалистов Правительства Москвы. Ход всех мероприятий новые собственники согласовывают со столичным Департаментом культурного наследия (Мосгорнаследие).

«В 15 помещениях работы сегодня продолжаются. Например, в Романовом переулке инвестор приобрел помещение площадью 256 квадратных метров. Ему предстоит выполнить необходимые работы в историческом здании, являющемся частью объекта культурного наследия регионального значения “Ансамбль доходных домов графа А.Д. Шереметева”. Также инвесторы проводят реставрацию помещений площадью более 600 квадратных метров в жилом доме конца XVIII века на улице Маросейке и в жилом доме кооператива “Сахаротрест” на 2-й Тверской-Ямской улице», — добавил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Вторую жизнь четыре года назад инвестор дал помещению площадью 20 квадратных метров в объекте культурного наследия федерального значения «Жилой дом 1939–1940 годов, архитектор А.Г. Мордвинов». После капитального ремонта в нем оборудовали офис. Индивидуальный предприниматель Олег Костюков отметил, что работы по восстановлению исторического объекта вписываются в социальную миссию компании, а также укрепляют связи бизнеса с местным сообществом.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что инвесторы отреставрировали 12 помещений в исторических зданиях.

Реставрация или ремонт проводятся в строгом соответствии с охранным обязательством и актом технического состояния. Они начинаются только после согласования подробной проектной документации и выдачи необходимого разрешения. Все этапы и сроки контролируют специалисты Мосгорнаследия. Это позволяет следить за состоянием объектов культурного наследия и своевременно проводить работы.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/142273073/

MIL OSI