Жилые комплексы для программы реновации возведут на западе столицы по проекту КРТ

В Можайском районе реорганизуют четыре неэффективно используемых участка общей площадью 3,16 гектара. Соответствующий проект решения опубликован на сайте Правительства Москвы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Четыре участка на западе столицы входят в один проект комплексного развития территорий. На площади 3,16 гектара планируется возвести жилье для программы реновации. Вложения в проект оцениваются почти в 29 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект — в 148 миллионов рублей. В итоге будет создано более 300 рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Участки расположены вдоль Можайского шоссе недалеко от станций Сетунь, Рабочий Поселок и Кунцевская первого Московского центрального диаметра. Сейчас там находятся магазины, офисы, склады и автосервис.

«По проекту на месте устаревших и неэффективно используемых объектов построят современные комплексы для целей программы реновации и других городских нужд. Площадь жилья превысит 83 тысячи квадратных метров. На первых этажах новостроек разместят кафе, сервисные мастерские и другие предприятия малого бизнеса. Участки благоустроят и озеленят, также здесь появятся открытые площадки для занятия физкультурой и спортом и новые дороги», — подчеркнул Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируют дороги, комфортное жилье и всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Их проработка ведется по поручению Сергея Собянина.

Собянин: КРТ помогает делать городские кварталы современными и привлекательными

