Домашний джем, летние кинопоказы и поэтические лекции: что ждет гостей фестиваля «Усадьбы Москвы» в выходные

В эти выходные, 10 и 11 августа, фестиваль «Усадьбы Москвы» приглашает сварить варенье, посмотреть кино под открытым небом, послушать лекции по этикету и отдохнуть вместе с хозяевами дачи.

Так, 10 августа в «Саду будущего» (усадьбе Хованских) с 12:00 до 19:00 гостей фестиваля ждут исторические игры.Посетители смогут познакомиться с серсо, крокетом, городками и бирюльками, а также попробовать силы в метательном тире.

В 15:00, 16:00 и 17:00 сладкоежек ждут в музее-заповеднике «Царицыно» на вкусный мастер-класс по созданию джемов и варенья из сезонных ягод.

В 19:30 в саду имени Н.Э. Баумана пройдет лекция «Жизнь в дворянской усадьбе в стихах». Слушателям расскажут о жизни московской аристократии и о том, как ее описывали в своих произведениях русские поэты.

11 августа в 18:00 там же состоится лекция «Московский бальный этикет». О строгих правилах поведения на балах XVIII–XIX веков расскажет Николай Пронев, учитель русского языка и литературы классического пансиона Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

В субботу и воскресенье с 12:00 до 20:00 в усадьбе Измайлово пройдет интерактивная программа «В гостях у хозяев дачи».А еще посетителей ждут киносеансы под открытым небом. 10 августа в 20:00 покажут фильм «Королевство кривых зеркал», а 11 августа в 20:00 — «Обыкновенное чудо».

Кроме того, каждую субботу и воскресенье с 20:00 до 22:00 гости усадьбы Измайлово также могут посетить мастер-класс или сходить на экскурсию, стать участником театрализованного представления, услышать музыку конца XIX ― начала XX века, поиграть в активные игры, популярные в те времена.

10 и 11 августа в усадьбе Лопухиных — Станицкой, усадьбе Талызиных — Толстых и саду имени Н.Э. Баумана будет работать почтовая станция. Актеры-почтальоны в исторических костюмах помогут написать послание близким настоящим гусиным пером.

В этом сезоне фестиваль «Усадьбы Москвы» объединил 40 площадок. Горожане и туристы погружаются в другие эпохи и узнают традиции старой Москвы на исторических пикниках, в декорациях мюзиклов и спектаклей. Фестиваль продлится до 15 сентября. С программой можно ознакомиться на сайте Russpass. Все мероприятия бесплатные.

Столичный Комитет по туризмуформирует устойчивый бренд Москвы как одного из главных туристических направлений России. Круглый год в столице проходят события, которые объединяют жителей и гостей города. Зимой и летом здесь можно погрузиться в другую эпоху на исторических площадках фестиваля «Усадьбы Москвы», приобщиться к чайным традициям на «Московском чаепитии» или попробовать «Московский завтрак» в одном из сотен ресторанов — участников проекта.

