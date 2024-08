Дайджест #ГУУговорит: о мировых конфликтах и российском рубле

Source: MIL-OSI Russian Language News

Эта неделя была насыщенной для представителей ГУУ: подписали соглашение о сотрудничестве с НГАТУ, договорились о совместной работе с ИОХ РАН, представили крупный научный проект в Правительстве Удмуртской Республики, приняли участие в акции «ГУУ-СВОим».

Не поддаются летнему настроению и эксперты ГУУ, которые комментируют самый широкий спектр тем как дня настоящего, так и будущего.

Заведующий кафедрой государственного управления и права ГУУ Сергей Чуев ответил какими будут российские меры против милитаризации ФРГ. «Россия должна будет разместить на западной границе специальные военные комплексы, которые смогут противостоять возможной ракетной угрозе», – подчеркнул эксперт.

Также Сергей Чуев оценил «мирные» планы, предлагаемые США. «Я бы не назвал эти планы мирными, т.к. они все направлены на продолжение и продление войны и предполагают военное поражение России в какой-то перспективе», – заключил политолог.

Кроме того, Сергей Чуев прокомментировал готовность Финляндии к войне с Россией. «К обострению и военной эскалации ведут непродуманные действия русофобской элиты, которая пришла к власти в Финляндии. Это опасно тем, что страна превратится из мирной богатой и процветающей провинции в буферную зону, где будет разворачиваться театр военных действий в случае неблагоприятного развития событий», — сказал эксперт.

Директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина рассказала о том, откуда к нам едут арбузы. «Добрая половина произведенных в России арбузов – либо астраханские, либо оренбуржские. На рынках и в торговых сетях их пока нет. Массовый сбор астраханских традиционно начинается во второй половине августа», – объяснила экономист.

Заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов объяснил, почему Россия стала вторым по величине поставщиком СПГ в Европу. «Российский СПГ более дешевый, чем американский. Географически его поставки проще, под наш газ в Европе есть необходимая инфраструктура и устойчивые договоренности», – перечислил экономист.

Также Евгений Смирнов оценил, чем грозит включение России в «черный список» FATF. «По сути это означает очень слабую репутацию страны на мировом финансовом рынке, что, очевидно, отражается на ее инвестиционной привлекательности», – отметил профессор.

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков указал на отсутствие у Украины перспектив по выплате госдолга. «Если учесть реальный размер ВВП и госдолг, то понятно, что украинская экономика – это абсолютный банкрот на сегодняшний день, и никаких перспектив по выплате такой невероятной задолженности просто не существует», – подчеркнул эксперт.

Также Максим Чирков объяснил, какие факторы повлияли на обвал японских акций. «Основная причина – геополитическая нестабильность. Ближний Восток готов к полномасштабной войне. С другой стороны, это снижение инвестиций компании Баффета Berkshire Hathaway, который сильно сократил вложения в акции Apple», – отметил специалист.

Кроме того, Максим Чирков оценил последствия введения полного контроля на границе Эстонии и России. «Если буквально рассматривать цели полного контроля, то он является абсолютно бессмысленным. Дело в том, что, как показывает сама практика, российская экономика адаптировалась к санкционному давлению со стороны Запада, и в принципе в России работают механизмы, которые позволяют это санкционное давление нейтрализовать», – сообщил эксперт.

Еще Максим Чирков дал прогноз курса рубля на месяц. «До конца августа курс доллара будет оставаться ниже 90 рублей. Это возможно благодаря целому ряду факторов, таких как повышенная ставка Центробанка РФ и меры правительства, в частности, продажи валютной выручки экспортерами из различных отраслей», – пояснил экономист.

Доцент кафедры «Мировая экономика и международные экономические отношения» ГУУ Валерия Иванова сообщила, чем грозит запрет маркетплейсам нанимать самозанятых. «Маркетплейсы превратятся в классические интернет-магазины, а миллионы продавцов могут потерять доступ к созданной инфраструктуре и будут вынуждены инвестировать в развитие собственных площадок и логистических сервисов», – предупредила экономист.

Также Валерия Иванова рассказала о том, как вернуть неспелые овощи и фрукты в магазин. «Если приобретенные овощи или фрукты не удовлетворяют стандартам качества или оказываются незрелыми, покупатель имеет право вернуть их обратно в магазин. Для этого потребуется сам товар, чек, если он имеется, и паспорт для оформления заявления», – разъяснила эксперт. Подробную инструкции также можно прочесть на нашем канале в Дзен.

Еще Валерия Иванова дала совет, как выбрать вклад. «После повышения ключевой ставки 26 июля банки стали предлагать процент по депозитам в рублях до 20%. Наиболее выгодные условия по вкладам предлагают крупные банки, но стоит обратить внимание и на предложения менее известных банков, которые стремятся привлечь новых клиентов», –посоветовала эксперт.

Доцент кафедры институциональной экономики ГУУ, эксперт Госдумы и Центробанка РФ Константин Андрианов дал прогноз курса валют на конец лета. «С большой долей вероятности в этот период валютный курс сильно не изменится и будет в диапазоне 86-90 за доллар, 93-96 за евро и 11,7-12 за юань», – подвел итог эксперт.

Также Константин Андрианов поделился мнением, что в этом году взлета доллара до 150 рублей не будет. ««Нынешний возросший рубль – это явление крайне кратковременное и очень вероятно, что к осени оно закончится. Но и резкого взлета доллара мы точно не увидим», – считает спикер.

Еще Константин Андрианов прокомментировал обвалы акций на биржах по всему миру. «У России минимальные долги и высокие темпы роста экономики, мы выходим на профицитный бюджет, поэтому простым россиянам абсолютно не страшны обвалы на западных биржах», – отметил экономист.

Кроме того, Константин Андрианов рассказал о том, каким будет курс валют на этой неделе. «Бюджет страны на текущий год был рассчитан исходя из курса 90,1 рубля за доллар, поэтому в ближайшие дни, вероятно, доллар будет находиться в диапазоне 86-88 рублей, евро – 94-96 рублей, а юань – в пределах 11,7-12 рублей», – дал прогноз эксперт.

Доцент кафедры «Финансы и кредит» ГУУ Николай Кузнецов оценил законопроект о регулировании майнинга в России. «Впервые власть «пошла на поводу» у экспертов и специалистов предметной области, исключив из первоначальных текстов законопроектов самые спорные и острые моменты», – заметил экономист.

Доцент кафедры институциональной экономики ГУУ Светлана Сазанова оценила способы инвестирования сбережений. «Весь рынок проседает, даже инвестиции в акции отдельных растущих компаний несут в себе риски, ведь рост в любой момент может смениться падением», – предупреждает эксперт.

Доцент кафедры «Управление транспортными комплексами» ГУУ Артем Меренков оценил влияние роста утильсбора на стоимость авто. «Предполагается, что компенсация сбора произойдет за счет скидок, то есть, сбор перекладывается на производителя. Как будет на практике и не станет ли крайним покупатель – вопрос открытый», – заметил эксперт.

Доцент кафедры физической культуры ГУУ Антон Турманидзе рассказал, как убрать щеки в домашних условиях. «Упражнения из фейсфитнеса, которые делают лицо более худым, работают в связке со здоровым и активным образом жизни, которому также важно уделять внимание», – подчеркнул специалист.

Доцент кафедры частного права ГУУ Светлана Титор рассказала о том, как получить социальную пенсию. «Например, для получения пенсии по потери кормильца на сегодняшний момент часть документов пенсионный фонд собирает самостоятельно, гражданину необходимо лишь подать соответствующее заявление о назначении пенсии», – отметила эксперт.

Профессор ГУУ Виктор Титов предупредил о негативных геополитических последствиях убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании для всего Ближнего Востока. «То, что Иран ответит Израилю военным средствами, – в этом как раз сомневаться не приходится. Поэтому новой драматической эскалации конфликта на Ближнем Востоке – судя по всему, уже не избежать», – заключил специалист.

Еще Виктор Титов назвал возможные сценарии иранского военного ответа Израилю на убийство Исмаила Хании. «Иранское политическое руководство сегодня стоит перед следующей триадой базовых сценариев действий против Израиля: минималистским (симметричным), умеренно-эскалационным и форсированным», – рассказал эксперт.

Также Виктор Титов прокомментировал обмен заключенными между Россией и странами Западом. «Состоявшийся в Анкаре обмен, хотя и не должен порождать явно завышенные ожидания, всё же может рассматриваться как некоторый позитивный симптом», – заметил политолог.

Кроме того, Виктор Титов проанализировал мотивы вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область. «Вторжение украинской армии в Курскую область – это лишь элемент более масштабной геополитической игры, цель которой – максимальная пролонгация и эскалация российско-украинского противостояния», – делает вывод эксперт.

Доцент кафедры физической культуры ГУУ Ирина Меркулова познакомила с трендами в мире кофе. «Среди тех, кто придерживается кето-диеты, набирает популярность бронекофе, т.к. все калории в нем поступают из жиров, без углеводов или белков», – рассказала нутрициолог.

Уходим на выходные с отличным настроением и в предвкушении новых интересных историй.

