Гостям форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» расскажут о развитии креативных индустрий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» на Болотной площади Агентство креативных индустрий проведет лекции и мастер-классы в рамках маркета «Сделано в Москве». Эксперты расскажут о моде будущего и образе жизни горожан в 2030 году. Кроме образовательной программы, гости увидят театральные постановки и танцевальные перформансы. Мероприятия продлятся до 8 сентября, для участия в них регистрация не нужна.

«Посетители площадки смогут познакомиться с достижениями столичных предпринимателей, узнать о трендах в индустрии моды, красоты, дизайна и других креативных сферах. Здесь также поделятся интересными кейсами в рамках инновационных и молодежных стартапов, которые в ближайшие несколько лет реализуют в городе», — сообщил заместитель генерального директора Агентства креативных индустрий Константин Бучнев.

Так, 9 августа в 14:00 начнется мастер-класс «Основы проектирования квартиры. Как создать уютный интерьер?». Дизайнер Алена Мещерякова расскажет о том, как самостоятельно сделать дизайн-проект, в том числе определиться с идеей предстоящего ремонта, составить техническое задание и рассчитать затраты.

11 августа в 16:00 москвичей и туристов приглашает на мастер-класс стилист Юрий Ананьин. Он поможет в составлении мужского капсульного гардероба, включающего одежду столичных брендов, и поделится полезными советами по сочетанию вещей и их подбору.

25 августа в 17:30 гостей ждет занятие «Диджитал-маркетинг, Al- и 3D-графика». Создание удобного и понятного инструмента». Эксперт Ева Свиридова расскажет о работе специалистов в области машинного обучения, анимации персонажей, 3D-графики, а также в создании дизайна одежды и обуви.

Помимо этого, состоится мастер-класс «Текстиль и декор: современные решения и варианты использования в дизайне интерьера». Стилист Галина Лугина расскажет об особенностях тканевого оформления, которое не только создает уют в доме, но и способно визуально изменить помещение. Специалист даст практические рекомендации по применению текстиля.

Помощь творческому бизнесу: как работает Агентство креативных индустрий

Агентство креативных индустрий (АКИ) создано Правительством Москвы в 2020 году для поддержки и развития творческого бизнеса. АКИ также помогает в продвижении продукции и формировании имиджа столицы как международного центра креативных индустрий.

«Территория будущего. Москва 2030» — это форум-фестиваль, который представляет москвичам и гостям столицы главные инновации во всех сферах жизни города. С 1 августа по 8 сентября более чем на 30 площадках проходят культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира. Посетители форума-фестиваля могут не только познакомиться с современными достижениями Москвы, но и увидеть своими глазами воплощение стратегии ее развития, понять, каким будет город в 2030 году.

