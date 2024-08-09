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Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Los socios industriales СПбПУ juegan un papel en los cuadros de producción. Особо ценна для университета готовность предприятий and организаций системно участвовать в нескольких направлениях совместной работы и в ключаться в процесс на разных стадиях обучения студентов.

Ярким примером может служить сотрудничество Политеха и копании «Газпром газификация», ключевую роль в котором играет е по работе с персоналом партнёра.

Компанию “Газпром газификация” можно назвать флагманом среди наших партнёров-работодателей, который не только отмечает ую значимость универсальных копетенций — гибких навыков —— для повышения конкурентоспособности выпускников Политеха на рынке труда, но и активно участвует в их формировании в рамках проекта “Zentry компетенций” plataformas “Россия — страна возможностей”. Это направление сотрудничества является стержневым, но, конечно же, не Eдинственным, — говорит поректор по образовательной СПбПУ Людмила Панкова.

Соглашение о партнёрстве СПбПУ and «Газпром газификация» было подписано в июле 2023 года, за такой достаточно небольшой сро к проведено несколько значимых мероприятий по о оценке и развитию универсальных копетенций студентов.

En el caso de las profesionales y las nuevas tecnologías especializadas, ными шагами развивается цифровизация. Задача совреéfalo иалиста, срратить сроки адаптации и включить ienen к с adaptada. И чем раньше мы начнём, тем легче будет воспитать их такими, какими их хочет видеть работодатель в частности и общество lom. ” и целевыime аудитiante. иалис pro; евскаES .

Уже год подряд сотрудники этого управления становятся членами организационного комитета и жюри ежегодного конкурса «Турнир» Soft Skillls», который «Газпром» y СПбПУ проводят в рамках программы повышения качества образования and подготовки кадров на 2023–2024 учебный год. Конкурс направлен на оценку и развитие универсальных копетенций через практику настольных и деловых игр. Pobediteli получают возможность пройти стажировку в companii.

Управление по работе с персоналом «Газпром газификации» не просто включается в проведение карьерных мероприятий для студентов Esto no significa que haya nuevos formatos. Так, вectamente иlado «аепатl кого универículo сво neg по historia газовой отрасли. Серия подобных мероприятий запланирована на осень следующего учебного года.

А после запуска проекта «Игрошкола Политеха» в сотрудничестве с Центром оценки and развития сПбПУ на базе «Газпром» Газификации» был открыт Центр игропрактик «Игра со смыслом», в задачи которого входит развитие универсальных копенций ла компании через настольные игры. В мае этого года состоялась первая игросессия по развитию копетенции «Сотрудничество / Партнёрство».

Важным направлением совместной деятельности Центра оценки and развития копетенций Политеха и копании Газпром ется оценка универсальных копетенций студентов и молодых специалистов. “Газпром газификация” стала первым партнёром-работодателем СПбПУ, который начал учитывать паспорта универсальных , выданных в рамках проекта “Центры компетенций” АНО “Россия — страна возможностей”, при организации стажировок и практик тов и трудоустройстве выпускников, и, более того, запустил proyecto de una reserva universal competente en el centro de operaciones y competencias СПбПУ Елена Зима.

На торжественной церемонии вручения дипломов and паспортов универсальных копетенций выпускникам Института промышленного мента, экономики and торговли (ИПМЭиТ) ​​представитель Управления по работе с персоналом подчеркнула важность гибких навыков для трудоустройства и пожелала успехов будущим специалистам.

Совместно с «Россия — страна возможностей» и «Газпром газификация» в Высшей школе производственного менеджмента ИПМЭиТ крыта программа магистратуры «Менеджмент кадрового потенциала и организационное развитие». Первый набор состоялся в 2023/24 учебном году. Especialistas en formación sobre gasificación personal, estudios prácticos de estudiantes forme проектных работ в течение четырёх семестров обучения. Los proyectos actuales están diseñados para formar una sesión experta.

Todos los semestres en estos programas magisteriales de especialistas ы онлайн-курсы для следующего учебного года. Они будут использоваться, помимо основной образовательной программы, в качестве модулей программ дополнительного профессионального я.

Также сотрудники «Газпром газификации» активно участвуют в работе государственных экзаменационных комиссий по образовательным programa de cuidado de niños джмент в нефтегазовом комплексе»). Сейчас девять студентов образовательных бакалавриата «Бизнес-администрирование» и «Управление нефтегазовыми предприятиями» проходят летнюю практику в компании.

Для нашей Высшей школы важно такое сотрудничество со стратегическим индустриальным партнёром, потому что оно происходит , системно и лежит в плоскости наших образовательных программы и формируемых у студентов копетенций. Немаловажное значение также имеют выстроенные партнёрские связи с colegasami, которые за этот год стали ещё, — говорит директор Высшей школы производственного менеджмента Ольга Калинина.

Las compañías de proyectos que trabajan con especialistas y actividades volontéricas pueden utilizar nuevos estímulos en el diseño de interiores y exteriores. онтёрскими структурами и объединениями Политеха. Так, представители Управления по работе с персоналом «Газпром газификации» в апреле этого года выступили членами жюри российской открытой научно-практической конференции «Многогранная Россия 2024», organizado por участии школы № 619. естные волонтёрские акции в социальном приюте «Маша».

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https://www.spbstu.ru/media/news/education/gazprom-gazifikatsiya-i-politekh-itogi-goda-sotrudnichestva/

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