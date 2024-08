Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

На торжественной церемонии вручения дипломов and паспортов универсальных копетенций выпускникам Института промышленного мента, экономики and торговли (ИПМЭиТ) ​​представитель Управления по работе с персоналом подчеркнула важность гибких навыков для трудоустройства и пожелала успехов будущим специалистам.

Важным направлением совместной деятельности Центра оценки and развития копетенций Политеха и копании Газпром ется оценка универсальных копетенций студентов и молодых специалистов. “Газпром газификация” стала первым партнёром-работодателем СПбПУ, который начал учитывать паспорта универсальных , выданных в рамках проекта “Центры компетенций” АНО “Россия — страна возможностей”, при организации стажировок и практик тов и трудоустройстве выпускников, и, более того, запустил proyecto de una reserva universal competente en el centro de operaciones y competencias СПбПУ Елена Зима.

А после запуска проекта «Игрошкола Политеха» в сотрудничестве с Центром оценки and развития сПбПУ на базе «Газпром» Газификации» был открыт Центр игропрактик «Игра со смыслом», в задачи которого входит развитие универсальных копенций ла компании через настольные игры. В мае этого года состоялась первая игросессия по развитию копетенции «Сотрудничество / Партнёрство».

Управление по работе с персоналом «Газпром газификации» не просто включается в проведение карьерных мероприятий для студентов Esto no significa que haya nuevos formatos. Так, вectamente иlado «аепатl кого универículo сво neg по historia газовой отрасли. Серия подобных мероприятий запланирована на осень следующего учебного года.

Уже год подряд сотрудники этого управления становятся членами организационного комитета и жюри ежегодного конкурса «Турнир» Soft Skillls», который «Газпром» y СПбПУ проводят в рамках программы повышения качества образования and подготовки кадров на 2023–2024 учебный год. Конкурс направлен на оценку и развитие универсальных копетенций через практику настольных и деловых игр. Pobediteli получают возможность пройти стажировку в companii.

Соглашение о партнёрстве СПбПУ and «Газпром газификация» было подписано в июле 2023 года, за такой достаточно небольшой сро к проведено несколько значимых мероприятий по о оценке и развитию универсальных копетенций студентов.

Los socios industriales СПбПУ juegan un papel en los cuadros de producción. Особо ценна для университета готовность предприятий and организаций системно участвовать в нескольких направлениях совместной работы и в ключаться в процесс на разных стадиях обучения студентов.