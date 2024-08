ВШБ НИУ ВШЭ и Корпорация МСП запускают новую программу дополнительного образования для быстрорастущих малых технологических компаний

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ (ВШБ) и Корпорация МСП запустили специальную программу дополнительного образования для малых технологических компаний, нацеленных на быстрый рост бизнеса на основе технологический инноваций. 60% стоимости программы для успешно прошедших её слушателей будут компенсированы Корпорацией МСП.

Эксперты ВШБ разработали уникальную для российского образовательного рынка программу-интенсив для топ-менеджеров малых технологических компаний, нацеленных на быстрый рост бизнеса на основе технологический инноваций. Программа ориентирована на реальный запрос быстроразвивающихся компаний, требованиям которых не удовлетворяют акселерационные программы для стартапов. Скейларатор (от англ. scale up) ставит главной целью успешное и ускоренное масштабирование бизнеса.

Медовников Дан Станиславович «Скейларатор — это программа для будущих лидеров, национальных и глобальных чемпионов. Для стартапов есть акселераторы, которые помогают встать на ноги и преодолеть «долину смерти» в первые годы развития бизнеса, и дальше, как правило, компании развиваются самостоятельно. БРК — ключевой драйвер экономического роста. Но по статистике не более 5% из них успешно справляются именно с проблемами масштабирования. 15-летний опыт Института менеджмента инноваций ВШБ, на котором базируется программа, поможет слушателям вывести свой бизнес на новый уровень и успешно преодолеть все сложности роста», — отмечает Дан Медовников, директор Института менеджмента инноваций ВШБ НИУ ВШЭ.

В рамках шести образовательных модулей слушатели изучат особенности технологического маркетинга, управления НИОКР и технологическими проектами, производственный менеджмент, организационное развитие, вопросы стратегического роста, блок по экономике, финансам и инвестициям. Во время обучения участники программы разработают дорожную карту развития бизнеса, обеспечивающую переход к траектории прорывного роста. Такая карта необходима как самим компаниям для эффективного роста, так и в переговорах с партнерами и инвесторами. Предусмотрены возможности консалтинга от экспертов ВШБ после завершения программы.

Александр Исаевич генеральный директор Корпорации МСП «Малые технологические компании являются драйверами экономики, они способны заполнить освободившиеся ниши, производить продукцию, необходимую для технологического суверенитета нашей страны. Совместная образовательная программа позволит бизнесу, который хочет и дальше развиваться найти новые точки роста и разработать стратегию развития», — генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

По итогам обучения участники смогут определить новые продукты и технологии для своего бизнеса, получить понимание стратегии выхода на новые рынки и выбора каналов продвижения на них продуктов, выстроить производственную кооперацию (в т.ч. на внешних рынках), сформировать партнерства и технологические альянсы, понять, как масштабировать производство и системы управления, выявить возможные риски, а также привлечь инструменты господдержки и ресурсы стратегических инвесторов. Образовательный процесс построен в удобном формате, позволяющем совмещать обучение с работой: участники встречаются на двухдневных очных сессиях каждые три недели, в остальное время дистанционно работают над своей дорожной картой под руководством опытных консультантов-практиков. Каждый модуль включает визионерские лекции, деловые игры, мастер-классы от компаний-чемпионов, разбор собственных кейсов, инсайды по главным экспортным рынкам, собрание клуба участников программы. Слушателями программы могут стать собственники бизнеса и топ-менеджеры, ключевые стейкхолдеры, столкнувшиеся с задачей роста на основе инноваций, масштабирования производства и выхода на новые рынки. Программа проводится на базе Института менеджмента инноваций Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, который является одним из инициаторов создания Клуба национальных чемпионов и Ассоциации быстрорастущих технологических компаний-лидеров. Институт регулярно публикует результаты масштабного многолетнего исследования БРК и практик их поддержки в России и за рубежом, а также разрабатывает учебные кейсы на основе этих исследований. Подробнее узнать об условиях обучения и подать заявку можно на сайте программы

