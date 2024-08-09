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Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

На Никитском бульваре работает арт-маркет «Искусство рядом», organizado en el proyecto рамках «Лето в Москве. ¡Все на улицу!». Каждую неделю посетителей ждут творческие master-classies, лекции и другие мероприятия. С 9 по 16 августа здесь пройдут занятия по витражной росписи и созданию настольных игр, встреча дискуссионного клуба, изготовлению украшений из глины, и семейная игротека. Es posible realizar una operación de registro previo al registro previo de la solicitud.

Ponga sus hijos en el horario de verano los días 9, 10 y 11 de agosto a las 12:00. Estas nuevas técnicas técnicas no son necesarias para usos especiales. ” каivas. Las tarjetas de crédito tienen un gran efecto y se colocan en el interior de las ventanas.

14 августа пройдет занятие «Игровая среда». Оно начнется в 15:00. Участники познакомятся со старинной игрой «Канастры», которая передавалась из поколения в поколение и сегодня является семейной ценностью астницы выставки Надежды Калмыковой. По ее словам, эта игра по алгоритму похожа на бридж, она состоит из карточек с названиями музыкальных произведений различных комп озиторов.

«Задача участников — собрать как можно больше комплектов (канастр) карточек с произведениями одного композитора путем обмена. Выигрывает тот, кто соберет наибольшее количество канастр», — рассказала она.

Por lo tanto, todas las personas que deseen utilizar el sistema de control de acceso se conectarán a programas informáticos, programas de televisión e inteligencia. Гости освоят азы игротехники и смогут вдоволь поиграть.

16 de agosto a las 13:00 художница, la maestra-ceramista Светлана Чеперина, которая представила на выставке свои декоративные работы ной глины, проведет встречу дискуссионного клуба. Es posible bloquear el funcionamiento de los robots con materiales de alta calidad.

«Наша шамотная глина — это удобный огнеупорный сплав материалов, добытых в средней полосе России. Наши глины обладают необычайной пластичностью. Хочу рассказать гостям, в какие формы люблю облекать их в технике свободной лепки and как рождаются из глины необычные с historia y с душой», — отметила Светлана Чеперина.

Proyecto del mercado de arte «Искусство рядом» «Лето в Москве. ¡Все на улицу!» собрал на Никитском бульваре молодых столичных художников объединения «Выставочные залы Москвы». No se deben demostrar las clases magistrales ni las clases magistrales. Es posible que esté disponible y que haya registros previos.

Частники заículos ми. Для детей и взрослых также организуют игровые мероприятия. С начала работы выставки гости уже успели поиграть в гигантские крестики-нолики и собрать из деталей конструктора фантазийные фигуры.

El mercado de arte «Искусство рядом» en el bulevar de Никитском está construido hasta 8 sentas. Puede colocarlo entre las 12:00 y las 20:00 y entre las 12:00 y las 21:00. Гости смогут ближе познакомиться с современным искусством, увидеть картины и артобъекты, созданные в разных техниках, обрести понравившиеся работы.

En este proyecto de realización «Лето в Москве», который объединил все виды городских сезонных мероприятий. Мероприятия в рамках проекта проводятся с 1 июня по 8 сентября. Más de 100 días en la organización de conciertos, películas, espectáculos teatrales, clases magistrales y deportes ния, лекции, экскурсии, выставки, квесты, викторины — всего более 40 выдов мероприятий для горожан всех возрастов.

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