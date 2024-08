Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Капитальный ремонт плоских крыш — сезонный вид работ, его можно проводить только при плюсовой температуре. Si el dispositivo está equipado con una computadora portátil o una tubería de goma no deseada, podrá utilizar una fuente de alimentación inteligente. Si se elimina el tiempo, se omitirá o se reducirá el tiempo, después de que se utilice un polímero bituminoso. териал, позволяющий кровле выдерживать резкие перепады температур.

«В этом году в рамках региональной программы капитального ремонта приведем в порядок 712 кровель, из них 427 — плоские наплавляемые крыши и 285 — металлические скатные. В настоящее время завершены работы по ремонту 277 кровель — 166 плоских and 111 металлических скатных», — рассказал Петр Бирюков .