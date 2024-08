«Активных граждан» приглашают поучаствовать в викторине, посвященной прогулкам по воде

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В проекте «Активный гражданин» открыт новый выпуск «Большой викторины». Горожане смогут проверить свои знания о Москве-реке, а также каналах и малых реках города.

Ежегодно 19 июля отмечается День Москвы-реки. Речную инфраструктуру благоустраивают и делают комфортной для отдыха, прогулок и спорта. Участникам викторины предстоит ответить, сколько километров прибрежных территорий привели в порядок с 2010 года, какое число электросудов может швартоваться одновременно, что происходит с водным транспортом зимой.

Восемь вопросов для викторины подготовили специалисты Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры и комплекса городского хозяйства Москвы. За правильные ответы начислят баллы, которые можно обменять на товары и услуги партнеров сайта «Миллион призов».

Новые выпуски «Большой викторины» появляются каждые две недели. Москвичей знакомят с интересными историческими фактами, событиями и достижениями города. Поучаствовать могут зарегистрированные пользователи проекта «Активный гражданин» с полной или стандартной учетной записью на mos.ru.

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более семи миллионов человек, прошло свыше 6,6 тысячи голосований. Ежемесячно в столице реализуют 30–40 решений, принятых жителями. Проект развивают Департамент информационных технологий города Москвы и ГКУ «Новые технологии управления».

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта столицы «Цифровое государственное управление». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на специальной странице.

