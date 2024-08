Автопробег к 105-летию ГУУ: как это было

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 5 по 20 июля 2024 года состоялся автопробег по маршруту Москва – Минеральные воды, посвящённый 105-летию Государственного университета управления.

Поездка стала частью проекта DreamTrip, направленного на развитие автотуризма в России и реализуемого в рамках программы «Обучение служением».

Инициатор проекта, который проехал более 1000 километров за рулем Волги ГАЗ-24, Роман Мельников рассказал о выборе маршрута и автомобиля, а также поделился впечатлениями от поездки.

«Я сам из Ставрополя и с 16 лет занимаюсь восстановлением автомобилей. В родном городе у меня была Волга ГАЗ-24, которую я тоже сам пересобирал, но при переезде в Москву брать ее с собой было нецелесообразно и уже во время обучения в ГУУ я купил новую машину той же марки, 1983 года выпуска, которую отреставрировал и решил совершить это путешествие. Хочу выразить благодарность ГУУ за предоставленную возможность исполнить мое желание.

Перед началом автопробега переживал за то, все ли получится и не будет ли технических проблем в дороге, но все вышло отлично.

20 июля мы прибыли в город Кисловодск, по пути посетив Воронеж, Ростов-на-Дону, Каменск-Шахтинский и Ставрополь».

Предлагаем посмотреть видео-репортаж, подготовленный участниками поездки, и окунуться в атмосферу автопутешествия.

