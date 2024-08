Финансовые новости: Самозапрет на заключение договоров потребительских кредитов (займов)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Обновлено: 06.08.2024

Срок вступления в силу закона связан с необходимостью издания ряда нормативных актов, которые установят форму и формат заявлений, порядок взаимодействия граждан с квалифицированными бюро кредитных историй, порядок получения кредитными и микрофинансовыми организациями и гражданами сведений о самозапрете (снятии самозапрета). Только после издания нормативных актов у Минцифры России (как оператора портала «Госуслуги»), МФЦ, кредитных и микрофинансовых организаций, квалифицированных бюро кредитных историй, ФНС России появятся основания для доработки своих информационных систем с целью исполнения требований закона и нормативных актов. Кроме того, после проведения необходимых доработок информационных систем участникам механизма самозапрета (МФЦ, квалифицированным бюро кредитных историй) необходимо будет подключиться к общему электронному каналу связи, провести тестирование взаимодействия, доработать системы по итогам такого тестирования. Это необходимо для качественной и бесперебойной работы механизма самозапрета, предупреждения технических проблем. Таким образом, учитывая объемы доработок, а также тот факт, что механизм самозапрета является уникальным и, как представляется, востребованным со стороны граждан, сжатые сроки вступления в силу закона не позволили бы в полной мере подготовиться к началу его реализации и могли привести не к положительному эффекту, а к недовольству со стороны граждан.

https://www.cbr.ru/ckki/self-prohibition_credit/

