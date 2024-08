Финансовые новости: Розничные инвесторы могут приобретать инвестиционные облигации с плавающим доходом, привязанные к ключевой ставке

Source: MIL-OSI Russian Language News

Банк России разъяснил, что для определения критериев структурных продуктов, предназначенных для широкого круга инвесторов, ключевая ставка может быть отнесена к индикаторам денежного рынка. Она может использоваться наряду со ставкой однодневного межбанковского кредитования в российских рублях RUONIA и ее срочных версий.

Ключевая ставка задает тот уровень, вблизи которого регулятор посредством своих операций поддерживает ставки денежного рынка. Действующее законодательство ограничивает для неквалифицированных инвесторов покупку облигаций, доход которых зависит от базового актива. До 1 апреля 2025 года они смогут приобретать такие ценные бумаги только при их соответствии определенным критериям законодательства и при наличии положительного результата тестирования. Фото на превью: Andrii Yalanskyi / Shutterstock / Fotodom

