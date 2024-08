Фестиваль «Усадьбы Москвы» за месяц посетили 160 тысяч человек — Сергей Собянин

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице снова проходит летний фестиваль «Усадьбы Москвы». О том, чем он удивляет горожан и где организуют самые интересные карнавалы, концерты и пикники, Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

«Особый шарм Москве, конечно, придают усадьбы — современным обликом и планировкой столица во многом обязана именно им. Самобытная архитектура, тенистые аллеи приусадебных парков, изысканное внутреннее убранство с богатейшими коллекциями картин, редкостей и книг — все это неизменно радует москвичей, вдохновляет художников и привлекает туристов. С 2011 года мы ведем масштабную реставрационную работу: привели в порядок более 60 усадеб и благоустроили восемь усадебных комплексов», — написал Мэр Москвы.

Сейчас в Москве открыты многие усадьбы, вход в которые раньше был запрещен. Это Измайлово, Коломенское, Кусково, Остафьево, Люблино, имение князей Трубецких и многие другие. Они ежегодно принимают миллионы гостей. Популярность этих мест растет в том числе благодаря культурным программам и городским фестивалям, таким как «Усадьбы Москвы».

Фестиваль проходит в третий раз и сразу на 40 площадках — 21 городская и 19 загородных усадеб. Это в два раза больше, чем в прошлые сезоны. Для гостей организуют старинные игры, творческие мастер-классы, экскурсии, театрализованные представления, кинопоказы, концерты классической и современной музыки. В первый месяц фестиваля состоялось более тысячи мероприятий, которые посетили 160 тысяч человек.

Фестиваль «Усадьбы Москвы» продолжается: новыми площадками «Городской дачи» стали музей-заповедник «Царицыно» и усадьба ИзмайловоСтаринная почта и концерт под открытым небом: фестиваль «Усадьбы Москвы» приглашает в усадьбу А.К. Разумовского

«Усадебные шедевры»: спектакли и концерты под открытым небом

Большой популярностью среди гостей пользуется новый проект «Усадебные шедевры». Под открытым небом проходят карнавалы, балы и концерты. Например, на Большой дворцовой поляне музея-заповедника «Царицыно» выступил исполнитель и дирижер Петр Дранга. Послушать Симфонию № 3 «Земля» в исполнении большого симфонического оркестра DYP Orchestra и Государственного академического русского хора имени А.В. Свешникова собрались более 14 тысяч человек.

В усадьбе Воронцово 31 июля гости увидели премьеру мюзикла «Сокровища старинной усадьбы», действие которого разворачивается в самом имении. А в конце августа в усадьбе Кусково пройдет карнавал с театрализованными представлениями и шествиями. Его главным событием станет бал-маскарад, который пройдет перед дворцом графов Шереметевых.

«31 августа и 1 сентября в музее-заповеднике “Царицыно” оживут русские народные и мировые сказочные сюжеты. В гала-спектакли “Русские сказки в опере” и “Сказки народов мира в опере” войдут фрагменты знаменитых музыкальных шедевров, их исполнят звезды оперной сцены», — написал Сергей Собянин.

Финальный музыкальный праздник проекта «Усадебные шедевры» состоится 14 и 15 сентября в музее-заповеднике «Коломенское».

Пикники, чаепития и истории московских усадеб

Проект «Городская дача» перенесет жителей шумного мегаполиса во времена, когда в московских усадьбах устраивали чаепития и пикники. Его фестивальные площадки постоянно меняются. В июне мероприятия прошли в музее-заповеднике «Коломенское» и парке «Кузьминки», а в июле — в усадьбе Измайлово и музее-заповеднике «Царицыно». В августе гостей ждут в Екатерининском парке и усадьбе Михалково.

Популярным местом отдыха москвичей и гостей города стал кластер «Басманный» — исторические особняки Басманного района. Там проводится много мероприятий, большинство из них — под открытым небом.

Отдельный цикл мероприятий посвятили истории московских имений. В рамках акции «Дни исторического и культурного наследия» проходят экскурсии в усадьбах А.К. Разумовского на улице Казакова, Лепешкиных на Пятницкой улице, Барышниковых на Мясницкой улице и многих других. Осенью прогулки по объектам культурного наследия организуют для молодежи, в том числе студентов.

Карнавал в Кускове и оперные сказки в «Царицыне»: фестиваль «Усадьбы Москвы» приглашает на гала-спектакли под открытым небомО доходных домах и знаменитых писателях Басманного района: о чем еще расскажут на бесплатных экскурсиях в рамках фестиваля «Усадьбы Москвы»

Музыкальные вечера, графские именины и фестиваль исторических садов

Многие усадьбы проводят собственные мероприятия, которые дополняют общегородские. Например, в музее-заповеднике «Царицыно» каждое лето проходит фестиваль исторических садов. Место, где когда-то были воздушные сады, на неделю становится выставочным пространством. Ландшафтные проекты объединяет одна тема, в этом сезоне — «Сады в искусстве». Гости увидят, как парковая культура повлияла на творчество известных художников, литераторов и других мастеров.

Более 10 лет проходят музыкальные фестивали «Органные вечера в Кускове» и «Классика в Кусково».

Кроме того, гостей усадьбы ждут праздники «Лето в Кускове» и «Графские именины». Первый приурочен к Международному дню защиты детей. Посетители увидят работы юных художников и выступления музыкальных коллективов.

«“Графские именины” — традиционный праздник. Некогда владелец Петр Борисович Шереметев любил отмечать свои именины — Петров день. Музей продолжает шереметевские традиции, в развлекательную программу входят иммерсивные спектакли, интерактивные программы, мастер-классы, лекции и многое другое», — написал Сергей Собянин.

В музее-заповеднике «Коломенское» и усадьбе Измайлово ежегодно проходит День Петра I. Для гостей организуют мастер-классы, например по вязанию морских узлов, квесты, лекции-беседы о путешествиях и тематические фотозоны.

Кроме того, в музее-заповеднике «Коломенское» проводят мероприятие, посвященное шахматам. Завершается летний сезон сбором яблок. Яблоневые сады в «Коломенском» — настоящие музейные экспонаты. Они плодоносят уже более 300 лет.

https://www.mos.ru/mayor/themes/19299/11554050/

