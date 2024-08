Университетские смены снова в Политехе

Source: MIL-OSI Russian Language News

1 августа в Научно-исследовательском корпусе «Технополис Политех» состоялась церемония открытия Университетской смены. Это проект «Движения Первых», который помогает школьникам и студентам колледжей определиться с будущей профессией, а также получить навыки и знания, которые пригодятся в дальнейшей учёбе и карьере.

Политех как один из ведущих вузов Санкт-Петербурга рад в этом году снова принимать школьников со всей страны, в том числе и из новых регионов. В течение десяти дней они не только познакомятся с нашим университетом, но и узнают много интересного о великом городе на Неве: о его истории, людях, архитектуре, спорте и других сферах культуры. Уверен, что это отличная возможность для ребят, еще будучи школьниками, получить настоящую профориентацию и прикоснуться к студенческой жизни. Для каждого участника Университетская смена станет важным шагом в выборе вуза и будущей профессии, а также познании себя и своей миссии , — отметил ректор СПбПУ Андрей Рудской.

Второй год подряд Политех участвует в проекте. В этот раз университет проводит две смены. Мероприятие объединило более ста участников со всей страны.

На церемонии открытия к участникам обратились проректор по молодежной политике и коммуникативным технологиям СПбПУ Максим Пашоликов и директор проектов в сфере образования и просвещения Благотворительного фонда «Система» Дмитрий Турлаков.

Мы рады, что уже второй год подряд именно в наш вуз приезжают самые талантливые ребята по программе университетских смен. Политеху всегда есть что показать и чем удивить пытливые умы. Желаю вам узнать много нового и интересного в нашем вузе , — пожелал Максим Александрович.

У вас есть уникальная возможность в рамках проекта “Университетские смены” посетить не один вуз за время обучения в школе. Выбор будущей профессии важен и сложен. И мы рады, что совместно с Движением Первых мы развиваем проекты и инициативы по профориентации школьников , — поделился Дмитрий Турлаков.

Для участников подготовили насыщенную культурную и образовательную программу. В первый день школьники узнали исторические факты о Политехе и познакомились с деятельностью вуза на профориентационной лекции Центра по работе с абитуриентами.

Также в этот день у школьников состоялась встреча с заместителем председателя правления Движения Первых Соней Погосян. Она ответила на вопросы ребят о международных сменах, развитии различных направлений движения, о взаимодействии с Росмолодёжью и об организации региональных подразделений.

В следующие дни активисты посетят достопримечательности Санкт-Петербурга, крупные промышленные предприятия, сходят в поход и поучаствуют в мастер-классах преподавателей Политеха и партнёров вуза.

