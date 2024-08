Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На площадке форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в Гостином Дворе открылось современное интерактивное пространство «Бульвар московского долголетия». Каждый элемент экспозиции воплощает определенную идею и помогает гостям понять, как прожить долгую, счастливую и здоровую жизнь.

«Самой яркой экспозицией в Гостином Дворе стало интерактивное пространство “Бульвар московского долголетия”. В этой зоне будет одинаково интересно посетителям всех возрастов, потому что долголетие — это не про старость, а про определенные правила жизни, которые необходимо соблюдать. Здесь гости познакомятся с основными факторами, влияющими на продолжительность жизни, узнают об известных долгожителях и их секретах, внесут личный вклад в научное исследование, прокачают мозг, решив тематический кроссворд, а также смогут заглянуть в будущее с помощью искусственного интеллекта. “Московское. Яркое. Твое. Долголетие” — главный слоган экспозиции, который в полной мере отражает новый стиль жизни участников “Московского долголетия”. Москвичи старшего возраста следят за прогрессом и пользуются всеми возможностями, которые дает город для долгой и счастливой жизни», — рассказал заместитель руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

Увидеть древо жизни и разгадать кроссворд долголетия

Центральным объектом мультимедийной экспозиции стало «Древо жизни». Оно украшено циферблатами часов, которые напоминают о необходимости заботиться о собственном долголетии сейчас и начать внедрять полезные привычки в свою жизнь уже сегодня.

Один из факторов долголетия — сохранение когнитивных функций мозга, а простой и доступный каждому способ этому помочь — разгадывать кроссворды. Гостям форума-фестиваля предлагают сделать это с помощью интерактивного кроссворда, который также позволит узнать интересные факты о долголетии — например, какой актер на сцене отметил свой 100-летний юбилей или какое растение может дожить до четырех тысяч лет.

Посетить виртуальную экскурсию и стать участником исследования

Виртуальная экскурсия «Нестарый Арбат» — это уникальный маршрут по главной пешеходной улице столицы, разработанный специально для проекта «Московское долголетие» писателем и москвоведом Александром Васькиным, автором более 50 книг о столице. Во время прогулки можно увидеть город с новой стороны и познакомиться с судьбами известных долгожителей разных эпох.

Кроме того, на площадке форума каждый может стать участником социологического исследования. Посетителям предложат ответить на вопросы о том, как они видят свое личное долголетие, какими смыслами его наполняют и что готовы сделать уже сейчас для будущей жизни.

Самые популярные факторы долголетия представлены на арт-инсталляции «Манифест долголетия». В ней собрано 165 слов, которые, по мнению жителей Москвы, способствуют продолжительности жизни и являются собирательным образом долголетия.

Заглянуть в будущее и услышать симфонию долголетия

Тема долголетия касается не только людей старшего возраста, но и вообще каждого, кто хочет сохранить жизненную активность. С помощью искусственного интеллекта гости смогут заглянуть в будущее, сделать «Портрет долголетия» и увидеть себя в возрасте от 70 лет и старше.

Долгая и здоровая жизнь — как музыкальное произведение, состоящее из многих мелодий, звучащих в унисон, а дирижер этого концерта — сам человек. На площадке форума-фестиваля представлена инсталляция, которая позволит в буквальном смысле услышать звучание долголетия.

Бульвар московского долголетия открыт с 10:00 до 22:00 в любой день, кроме понедельника. А еще в Гостином Дворе посетителей ждет насыщенная тематическая программа с лекциями, спектаклями и мастер-классами. Вход свободный.

«Территория будущего. Москва 2030» — форум-фестиваль, который представит москвичам и гостям столицы главные инновации и достижения во всех сферах жизни города. С 1 августа по 8 сентября более чем на 30 его площадках пройдут культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира. Масштабный проект позволит смоделировать образ столицы и увидеть, какой она будет уже через несколько лет.

Проект «Московское долголетие» реализуется в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» для увеличения периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни в столице. Он направлен на расширение возможностей участия жителей старшего возраста в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и других досуговых мероприятиях. Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на этой странице.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/142138073/

MIL OSI