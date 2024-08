Узнать о городе в игровом формате: новый семейный маршрут предлагают участникам форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Семьи с детьми смогут в развлекательной форме познакомиться с основными площадками форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» с помощью специальной версии популярного маршрута-приключения «Тайны зеленой планеты». Его представили в программе «Играй в Москву». Тематическая версия будет доступна до 8 сентября.

Интерактивная прогулка проходит по центру столицы и включает 20 точек, в том числе площадки форума-фестиваля: «Красный Октябрь», Дом культуры «ГЭС-2», Болотную площадь, Центральный выставочный зал «Манеж», парк «Зарядье» и другие места.

В Доме культуры «ГЭС-2» дети и их родители познакомятся с историей старейшей электростанции Москвы и увидят, как современные технологии и дизайн сохраняют окружающую среду и помогают городу развиваться. У Дома культуры находится парк «Березовая роща», где юные путешественники узнают о разнообразии растительного мира и отметят некоторых его представителей в своей маршрутной карте. На площадке «Красный Октябрь» участники увидят красочные киберсады и узнают, что формирует образ города будущего.

В арт-павильоне на Болотной площади можно увидеть товары московских производителей. В Манеже представлен городской транспорт будущего, а в парке «Зарядье», где завершится маршрут, детям и взрослым предложат стать участниками фестивалей «Город света» и «Культурный город». Кроме того, путешественники увидят растения из разных природных зон России, поймут, как их можно выращивать в воздушной среде и без почвы, и спустятся в ледяную пещеру.

В маршрут вошли и другие достопримечательности столицы: Патриарший и Большой Каменный мосты, Дом на набережной, Александровский сад, Красная площадь и другие. Например, в Александровском саду участники узнают, как император Александр I спрятал реку Неглинку, и разгадают ребус, посвященный персонажам скульптурной группы «Герои русских сказок».

Карту маршрута можно получить в туристических информационных центрах, гостиницах и других организациях, полный список которых есть на официальном сайте программы. Там же доступна для скачивания электронная версия карты. За прохождение всего маршрута и выполнение заданий участники получают специальный сувенир.

В программе «Играй в Москву» есть семь увлекательных маршрутов-миссий для семейного отдыха, каждый из них включает в себя посещение ключевых достопримечательностей столицы и интерактивные задания. В 2024 году проект получил первую Всероссийскую премию «Больше чем путешествие» в номинации «Больше чем семейный проект». Маршруты прошли более 360 тысяч семей.

Комитет по туризму создает устойчивый бренд столицы как одного из главных туристических направлений России. Москва была признана столицей детского туризма в 2024 году, а также стала обладателем премии Russian Travel Awards как лучший регион для семейных путешествий. Столица реализует крупные программы для детского отдыха и образования — образовательно-туристический проект «Город открытий» и программу «Играй в Москву». «Город открытий» действует в рамках национального проекта «Образование». Подробнее об этом и других проектах, реализуемых в столице, можно узнать здесь.

