Три трамвайные линии откроют в Москве в течение двух лет

На улице Сергия Радонежского и проспекте Академика Сахарова продолжается строительство трамвайных линий, а на Трифоновской улице восстанавливают пути. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«В мае специалисты Московского метрополитена начали укладывать новые трамвайные пути на Трифоновской улице — проделали уже более 30 процентов работ по восстановлению линии. Трамваи вернутся на этот участок спустя 30 лет, в 2025 году. В этом году планируем открыть новую линию на улице Сергия Радонежского, а в следующем — на проспекте Академика Сахарова. Мы развиваем трамвайное движение для комфорта пассажиров по поручению Сергея Собянина», — рассказал Максим Ликсутов.

В будущем трамвайная линия на Трифоновской улице соединит Рижский вокзал с центром города, а новый участок путей между станцией метро «Площадь Ильича» и Андроньевской площадью позволит открыть новый прямой маршрут по шоссе Энтузиастов до Курского вокзала.

Кроме того, линия на проспекте Академика Сахарова свяжет площадь трех вокзалов с Чистопрудным бульваром. Пассажиры получат новые беспересадочные маршруты, проходящие через центр города.

Московский трамвай — это современный, экологичный и удобный вид транспорта, который доказывает свою эффективность в условиях развивающегося мегаполиса. Сегодня в столице действует 35 маршрутов, по которым по будням вне сезона отпусков совершается около 700 тысяч поездок. Количество пассажиров продолжает расти. Благодаря удобству пересадок, обособленным от автомобильной дороги путям и комфортной инфраструктуре трамвай постепенно интегрируется в рельсовый каркас города, дополняя действующие линии метро, Московское центральное кольцо и Московские центральные диаметры.

