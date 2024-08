С начала года около 370 москвичей уточнили границы своих дачных объектов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

По итогам комплексных кадастровых работ подготовлены две карты-плана садовых некоммерческих товариществ. Почти 370 земельных участков и объектов капитального строительства внесли в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Комплексные кадастровые работы проводятся в рамках государственной программы «Национальная система пространственных данных». Она направлена на определение границ объектов недвижимости для защиты прав владельцев земельных участков, построек и зданий. В столице уточненные сведения в ЕГРН вносятся Управлением Росреестра по Москве.

«Определение границ особенно актуально для дачных кооперативов, в которых иногда права владельцев недвижимости нарушаются соседями. Комплексные кадастровые работы позволяют сверить границы участков и объектов капитального строительства и внести уточненные данные в ЕГРН. С начала года в столице завершены работы уже в двух садовых некоммерческих товариществах, в настоящее время специалисты готовят карту-план еще одного. Таким образом, владельцы более 500 объектов недвижимости верифицируют свои права. Наличие точных сведений об участках и объектах капитального строительства в реестре позволит горожанам свободно распоряжаться имуществом и быть уверенными в защите своих законных интересов в случае возникновения земельных споров», — отметил Максим Гаман.

Сейчас комплексные кадастровые работы завершены в садовом некоммерческом товариществе «Садовник» и товариществе собственников недвижимости «Сахарово». Согласительные комиссии одобрили местоположение границ земельных участков, которые были зафиксированы в проектах карт-планов.

«Полностью завершены работы по внесению в ЕГРН сведений о 202 земельных участках и 167 объектах капитального строительства на территории двух кадастровых кварталов столицы. Специалистами московского управления в рабочем порядке были отработаны все технические замечания. Сведения почти о 370 объектах недвижимости за внебюджетные средства внесены в реестр недвижимости без приостановок», — рассказал руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Кроме того, ведутся работы в садовом некоммерческом товариществе «Победа». В ЕГРН внесут сведения о 81 земельном участке и 52 объектах капитального строительства.

