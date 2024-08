Студенты и выпускники Школы дизайна отправятся на остров Свияжск

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Область применения анимации и иллюстрации необычайно широка: это захватывающие спецэффекты в блокбастерах, самобытные миры видеоигр, графическое оформление печатных изданий, рекламные баннеры, экспериментальная мультипликация. Если вы хотите учиться на художника-аниматора, иллюстратора, комикс-артиста или специалиста по CGI, Школа дизайна НИУ ВШЭ предлагает вам сделать это в одном из лучших вузов Москвы и России.

В рамках направления открыты профили бакалавриата, магистратуры и программы дополнительного образования.

https://design.hse.ru/news/4037

